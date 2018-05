Fomento anuncia 283 millones para que Lugo y Madrid estén a cuatro horas en 2021, pero no da plazos para otros 1.000

7/05/2018 - 14:27

Las variantes de Os Peareas-Canabal y Rubián reducirán el viaje en al menos 20 minutos, pero aún están en fase de estudio

LUGO, 7 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Fomento ha anunciado una inversión de como mínimo unos 1.200 millones de euros en la línea ferroviaria Ourense-Lugo, 283 de ellos con el objetivo temporal de que en 2021 el viaje entre la ciudad de la Muralla y Madrid dure algo menos de tres horas y 50 minutos.

Así lo ha anunciado el titular del departamento, Íñigo de la Serna, este lunes en la capital lucense, tras recorrer el trayecto en tren desde Sarria --recién puesta en servicio la variante de A Pobra de San Xiao-- junto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Actualmente, Lugo y Madrid están conectados por ferrocarril en 6 horas y 20 minutos, según los datos que ha aportado De la Serna, quien no ha puesto fecha a las dos variantes que consumirán el grueso de la inversión, en torno a otros 1.000 millones de euros.

En concreto, se trata de las variantes de Os Peares-Canabal y la de Rubián. Ambas en fase de estudio y con varias alternativas posibles, el ministerio baraja un coste que va de los 433 a los 692 millones para la primera y calcula que hacer la segunda costará entre 364 y 490 millones, en función del proyecto que resulte elegido.

De ahí que, en global, el responsable de Fomento haya cifrado en una horquilla de entre 1.189 y 1.674 los millones que se llevará Ourense-Lugo, aunque los plazos no estén definidos para este montante, sino solo para los 283 millones que prevé ejecutar de aquí a 2021 para renovar y electrificar la línea.

SAN XIAO

En la cifra total están incluidos los 109 millones que se destinaron a la variante de San Xiao, ya en servicio y protagonista del viaje que De la Serna y Feijóo han realizado este lunes desde Sarria a Lugo junto a un nutrido grupo de autoridades y periodistas.

Esta actuación, que recortó en un kilómetro el trazado, hasta los 7,2 kilómetros, permitió un aumento de la velocidad (de 80-95 a 160 kilómetros por hora) y eliminar 14 pasos a nivel, con el consecuente incremento en la seguridad, que ha sido valorado por ambos mandatarios. Fomento prevé eliminar otros 36 en toda la línea.

Para la vía antigua que ahora queda sin uso, el ministerio ha iniciado conversaciones con el Ayuntamiento de Láncara para poner en marcha un proyecto de vía verde, además de mostrarse abierto a cederle la estación para su "aprovechamiento".

Sí ha puesto números el ministro a la reducción del viaje que, en un horizonte indeterminado, permitirán las variantes de Os Peares-Canabal y Rubián: el ahorro será de más de 10 minutos en los dos supuestos.

Por su parte, Núñez Feijóo, natural de Os Peares, ha bromeado con que las dos son actuaciones importantes "aunque una lo es más que la otra".

De la Serna, que ha hecho hincapié en la "gran inversión" que se llevará Ourense-Lugo, también ha ratificado su "compromiso" de finalizar en 2019 la conexión de Madrid con la ciudad termal, a la que se desplazó a continuación.

Además, ha dicho que las alternativas planteadas son "perfectamente realistas" y ha valorado los tiempos como "muy competitivos".

OTRAS ACTUACIONES

Como viene siendo habitual en sus últimas visitas a Galicia, el ministro ha aprovechado su discurso para hacer un repaso a las obras en marcha o en proyecto en la provincia.

Así, se ha referido a la estación intermodal de Lugo, con un convenio listo para que lo pueda "firmar" el Ayuntamiento; y a otras infraestructuras viarias como la A-56, la A-54, el refuerzo del firme en varias nacionales y los prototipos para solucionar el "problema" de niebla en la A-8, entre otras.

"Nuestra prioridad es la conexión ferroviaria para mejorar los tiempos y la autovía de conexión a Ourense, sobre la que en próximos tiempos entraremos con mayor esfuerzo inversor", ha adelantado.

"AVE A LUGO"

Por su parte, el presidente de la Xunta ha dicho que la de Ourense-Lugo es una obra "difícil, pero imprescindible, sin la cual los gallegos no darían por finalizados los compromisos del Gobierno con la alta velocidad" a la comunidad. "Galicia no tendrá AVE mientras no tenga el AVE a Lugo", ha subrayado.

Sobre este proyecto "necesario, demandado y esperado", ha aplaudido el "compromiso real con un presupuesto y plazos" que ha expuesto el titular de Fomento. "Como mínimo 1.300 millones, y hasta 1.700 millones en función de las alternativas de las dos variantes", ha resumido.

Así las cosas, Núñez Feijóo ha visto en la variante de San Xiao (en alguna ocasión se ha referido a esta localidad como San Xulián, mientras que el ministro le ha llamado San Julián) "el pistoletazo de salida" a la conectividad de Lugo con la alta velocidad.

Es, a su juicio, el "inicio de un camino que situará a Lugo en el tren de la alta velocidad mejor de Europa". "Queda camino por andar pero hay un trazado ya iniciado. Lugo merece este tren de alta velocidad", ha insistido.

A mayores, Feijóo ha augurado que "en tanto en cuanto se vaya ejecutando" la obra "e incluso antes de finalizar las variantes" va a producirse un "incremento exponencial de viajeros". "Va a ser una realidad. Sin ninguna duda", ha pronosticado.

Por último, ha recordado que había 14 tramos de la conexión ferroviaria con la Meseta "parados" y que ya están "desbloqueados", algo que ha agradecido al ministro, así como que "vuelva a confirmar la fecha del último trimestre de 2019 para tener completo el tren de alta velocidad Madrid-Ourense".