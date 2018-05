Cataluña. rivera espera que la "laxitud" del gobierno en cataluña no tenga que ver con el pnv

7/05/2018 - 14:18

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, expresó este lunes su confianza en que la "laxitud" del Gobierno en Cataluña no tenga que ver con el acuerdo alcanzado con el PNV para apoyar los Presupuestos Generales del Estado.

Rivera aseguró en rueda de prensa que no entiende por que el Gobierno no ha recurrido el voto delegado de Carles Puigdemont y Toni Comín en el Parlamento de Cataluña, aprobado por la Mesa de la Cámara a pesar de que se trata de dos personas "huidas de la justicia" imputadas por graves delitos.

Preguntará sobre ello al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados del próximo miércoles, pero de momento expresó su confianza en que esa "laxitud" no tenga que ver con el acuerdo con el PNV, porque sería "tremendo" que después de un intento de "golpe de Estado" la ausencia de recursos implique conceder "privilegios" a los golpistas.

"Me sorprentde, me extraña y me preocupa", aseguró Rivera, dispuesto a dar a Rajoy la oportunidad de "rectificar" el miércoles y dando por hecho que la Ley de Presidencia que permitiría la investidura de Carles Puigdemont sí será finalmente recurrida porque "a ojos de cualquier jurista" es inconstitucional.

Rivera mostró además su solidaridad con las familias que sufren el "acoso y derribo" de los independentistas por defender la ley, la Constitución y la democracia en Cataluña, y cargó especialmente contra los profesores que "señalan y amedrentan" a menores, como ha denunciado la Fiscalía.

