Ricardo Cabezas se presenta a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Badajoz para seguir trabajando por su ciudad

7/05/2018 - 14:35

El secretario general del PSOE en Badajoz y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas Martín, ha presentado su precandidatura a las primarias del Partido Socialista para la Alcaldía de la ciudad con la "disposición" de seguir trabajando por su ciudad y representando, en su opinión, a los pacenses "descontentos" con la actual gestión del PP en el consistorio.

BADAJOZ, 7 (EUROPA PRESS)

"Me presento con toda la ilusión del mundo y con la disposición de seguir trabajando por mi ciudad y, sobre todo, para hacer un trabajo en un futuro mejor del que se está haciendo hasta ahora", ha avanzado.

Acompañado de miembros del partido, Cabezas se ha mostrado "convencido" de que hoy en día "ya no solo" representan desde el PSOE a los compañeros que "van a estar detrás de este proceso de primarias", sobre lo cual ha sostenido: "puedo decir que represento a todos los cientos y miles de pacenses que están descontentos con la actual gestión del Partido Popular".

En declaraciones a los medios tras presentar la documentación necesaria para su precandidatura a la Alcaldía de Badajoz, Cabezas ha explicado que el proceso de primarias se abre este lunes, día 7, en el Partido Socialista y que hasta finales de mes se desarrolla la recogida de avales.

"En el PSOE sí que hay primarias, otra cosa bien distinta es que no se presenten más candidatos, pero el proceso de primarias está establecido y ahora me dedicaré a recoger todos los avales posibles", ha dicho.

En este sentido, Ricardo Cabezas ha reconocido que desconoce si se presentarán más candidatos, y ha puntualizado en todo caso que el proceso está abierto hasta las 00,00 horas de este lunes y que si se presentan "bienvenido sea" dado que, según ha defendido, él mismo es un "hijo de las primarias", que han venido "para quedarse en el Partido Socialista" y a las que se ha presentado en cuatro ocasiones junto con la actual.

"Si al final no hay más candidatos, entiendo que esta candidatura representaría a toda la militancia y no habría más cuestión que proclamar esta candidatura porque no se producirían votaciones", ha hecho hincapié, aunque ha matizado que sí que hay primarias en el PSOE y que "han venido para quedarse".

PROCESO DE PRIMARIAS

Ricardo Cabezas ha recordado sobre el proceso de primarias para la elección del candidato socialista a la Alcaldía de Badajoz que hasta las 00,00 horas de este lunes se pueden presentar las precandidaturas y que desde el martes día 8 hasta finales de mayo tendrá lugar la recogida de avales, que se bajaron con el nuevo reglamento de manera que hay que reunir entre 34 o 36 en función del censo de militantes.

Así, ha puntualizado que en esta ocasión votan los compañeros de las pedanías y Juventudes Socialistas en un censo total superior a 700 personas, a la vez que ha resaltado que en los dos primeros días de junio se proclamarán las candidaturas y el 10 de junio se producirá la votación en el caso de que hubiese más candidaturas.

A este respecto, ha incidido en que, aunque no se presenten más precandidatos, debe reunir los avales, y ha asegurado que va a trabajar para presentar "el mayor número posible de avales" aunque "no" cree que tenga "problemas" para reunirlos dado que para la secretaría general tuvo que reunir más y los obtuvo.

Finalmente, y respecto a la intención mostrada por Martín Servánde presentarse a estas primarias aunque parece haber declinado, Cabezas ha dicho que respeta, como también respetó en su día el anuncio de la presentación de esa candidatura a estas primarias, "el haberse retirado", a la vez que ha recordado que si hay más compañeros que se quieran presentar el plazo está abierto hasta las 00,00 horas.

"Tanto este compañero que se ha retirado como otros compañeros que puedan dar el paso, que no se si lo darán al final, todos tenemos claro una misma cosa, que es trabajar para quitar al Partido Popular después de 24 años en el gobierno de este ayuntamiento", ha concluido Cabezas, para quien da el "paso" porque cree que tiene "el respaldo suficiente" y compañeros que le avalan "para poder ganar las primarias".

Desde el Grupo Municipal Socialista, ha insistido, están "trabajando para presentar una alternativa creíble y real al PP dentro de un año".