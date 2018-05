Afectados por amianto lamentan "dejación" y piden "coordinación" a Junta y CHT y retomar la Comisión Técnica

7/05/2018 - 14:33

Enlaces relacionados Mujer reclama a Margarita Zavala por el caso de la Guardería ABC (3/05)

CHT, que asegura que no "va a poner palos en la rueda en la solución de este problema", lamenta que la Junta no les convoque a las reuniones

TOLEDO, 7 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Vecinos 'El Tajo' y la Plataforma 'Mi Barrio Sin Amianto' han lamentado la "absoluta dejación" de funciones de las administraciones implicadas en solventar el problema del amianto en el toledano barrio de Santa María de Benquerencia y han pedido al Gobierno regional y a la Confederación Hidrográfica del Tajo "coordinación". También han reclamado que se retome la Comisión Técnica del Amianto, creada por el Ayuntamiento toledano, que está "parada", para solventar este "grave problema".

"Nosotros estamos fuera, expectantes y sufriendo. Queremos la máxima información para acabar con la incertidumbre", ha dicho el responsable de Medio Ambiente de la asociación vecinal, Victoriano Guillén, en declaraciones a los medios tras la reunión que han mantenido este lunes con el presidente de la CHT, Juan Carlos de Cea, y el delegado del Gobierno, José Julián Gregorio.

"Tras los problemas surgidos durante la retira del amianto en la parcela de un particular --que continúa paralizada-- queríamos que la CHT nos dijeran qué posibilidades de trabajo existen para eliminar de forma total el amianto, meta que se ha fijado la asociación".

"Nos preocupa la descoordinación de la Viceconsejería de Medio Ambiente y la CHT porque el Gobierno regional nos aseguró que disponía de proyectos para eliminar el riesgo, que no para eliminar el amianto, tapando en el cauce del arroyo. Pero el organismo de cuenca nos ha garantizado que no tiene ningún documento que haga referencia a este proyecto. Entendemos que ha habido falta de coordinación entre las administraciones o que quizá esté pendiente de registro. Nos preocupa que la CHT desconozca el proyecto de la Vicenconsejería", ha añadido.

Luego de reclamar al Gobierno regional que les deje conocer ese proyecto y ver qué posibilidad existe de que se lleve a efecto, Guillén también ha pedido que se retome la Comisión Técnica del Amianto, "que está parada", y que fue creada por el Ayuntamiento de Toledo.

"Seguimos pensando que el movimiento está siendo demasiado lento. La Viceconsejería, hasta el momento, ha realizado el cubrimiento de dos zonas, que suponen entre el 20 y el 25 por ciento del total. Queda por cubrir un 80 por ciento de lo que está analizado en el informe de Emgrisa, pero hay otros núcleos que no están analizados aquí", ha advertido.

"Queremos la máxima información. Hemos pedido a la CHT las analíticas de agua que dice realizar de forma continua, saber de qué laboratorios provienen y sobre todo en virtud de qué normativa se hacen, porque entendemos que no hay ninguna para amianto en exterior", ha explicado el responsable de Medio Ambiente de la asociación vecinal.

De su lado, el portavoz de la Plataforma 'Mi barrio sin amianto' Rafael García, ha agregado que por medio del encuentro de este lunes querían conocer cómo va a actuar la CHT, sí va a permitir al Gobierno regional desarrollar su plan de trabajo y conocer qué actuaciones está realizando en el cauce donde tiene competencia directa.

LA CHT "NO PONDRÁ PALOS EN LAS RUEDAS"

Mientras, el responsable de la CHT, que ha abogado por que existe "buena" coordinación entre las administraciones, ha asegurado que en ningún momento el organismo de Cuenca "va a poner palos en la rueda en la solución de este problema, que es muy grave y afecta a la salud de las personas".

"En la CHT estamos abiertos a coordinarnos con el Gobierno regional, pero no se nos ha invitado a las comisiones y no sabemos el motivo. Conocemos todo el tema por la prensa, de forma extraoficial, porque no nos ha llegado de quien debería", ha dicho, en alusión al Gobierno regional.

Dicho esto, De Cea ha asegurado que la CHT ha retirado el amianto de la parte que le compete, que es el dominico público hidráulico, al tiempo realiza un seguimiento exhaustivo y permanente de los restos que siguen aflorando, que estaban semienterrados y que el agua saca a la luz. "Es un trabajo que seguiremos haciendo de forma permanente hasta que desaparezcan definitivamente del cauce", ha asegurado.

Tras precisar que fuera del cauce del Ramabujas la CHT no tiene competencia para actuar y tan solo puede autorizar a quienes quieren realizar estas labores en la cercanía del cauce, ha manifestado que las analíticas que realizan en las aguas de este arroyo no detecta ningún tipo de fibra de amianto ni en el agua ni en los sedimentos acumulados en el cauce.

Preguntado sobre la posibilidad de entubar el arroyo como plantea la asociación, tan solo ha añadido que le parece "adecuada" como solución aportada en "una reunión verbal no técnica". "Pero hay que ver técnicamente cómo se realiza. La Viceconsejería nos la tiene que enviar para dar el 'ok' porque es una actuación en el dominio público hidráulico que debe ser autorizada por la CHT", ha concluido De Cea.

GREGORIO, DISPUESTO A PROPICIAR LA COLABORACIÓN

El último en intervenir, el delegado del Gobierno se ha ofrecido a propiciar la colaboración entre el Gobierno regional y la CHT, pues se trata de un problema de "primera dimensión que afecta a muchos ciudadanos de barrio populoso de Toledo". "Tenemos que trabajar todos juntos para minimizar lo máximo posible este problema de salud pública que acucia a esta zona de la ciudad", ha insistido.

"No nos pongamos zancadillas los unos a los otros. Pedimos al Gobierno regional que cuando haga reuniones invite a la CHT porque es una parte importante y puede dar sus soluciones", ha insistido Gregorio, que ha abundado en la voluntad de colaboración que mantiene el organismo que dirige De Cea.

De otro lado, Gregorio, en alusión a la aprobación de los fondos para que diversos ayuntamientos de la región ejecuten proyectos en el marco del programa de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI), ha aconsejado al Ayuntamiento de Toledo, que ya se benefició de estos fondos el pasado año, que por medio de ellos "ayude a que los barrios sean más eficientes", en alusión al del Polígono.