Una madre denuncia que no le informan desde abril sobre el estado de su hijo de 13 años tutelado por la Junta

7/05/2018 - 14:52

Una madre sevillana, Raquel Escalante, ha denunciado que no le informan desde abril sobre el estado de su hijo de 13 años tutelado por la Junta, después de que el pasado día 27 "seis policías de distintos cuerpos sacaron al menor del instituto de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) en el que estaba escolarizado", explica el abogado de esta mujer José Antonio Bosch, que lamenta que "tampoco saben qué problema de salud" ha tenido este menor que posteriormente fue ingresado en el Hospital Torrecárdenas de Almería.

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

Así, Bosch ha explicado en rueda de prensa, en la que junto con la madre del menor también ha participado la presidenta de la Asociación Andaluza Pro Derechos Humanos de los Menores, Asunción García, que el menor --cuyo nombre ficticio es Luis--, que "en septiembre de 2014, por una situación de violencia de género en la familia, decretaron el desamparo de este menor y de su hermana mediana, un desamparo que suponía el internamiento de los menores en un centro de protección con visitas semanales tanto de la madre como de los abuelos".

Desde el primer día, señala el abogado, Luis mostró su "rechazo" a estar internado, pero "como inicialmente lo llevan junto con su hermana y se queda en el centro porque está ella". Pero, continúa, "en agosto de 2016 los separan, y su hermana pasa a acogimiento familiar con una tía", con lo que "al desaparecer la protección de su hermana comienza un rosario de fugas, la primera vez en diciembre de 2016 y la última de un centro de Carmona en octubre de 2017".

"Desde octubre de 2017 que se fugó de Carmona nadie había aparecido por su vida, habíamos conseguido por el Juzgado de Familia número 6 escolarizarlo, pero se presentaron seis policías de distintos cuerpos y sacaron al menor del instituto", explica el abogado de Raquel, quien añade que "tampoco tienen información directa de esto, pero en las redes sociales hay preguntas de sus compañeros de por qué arrastraron a Luis, por qué se lo llevaron, qué ha pasado con él".

De este modo, Bosch añade que cuando su madre --que tiene otra tercera hija de un año y medio también en desamparo-- "aparece en la tutoría que tenía ese día fijada en el instituto se entera que se han llevado a su hijo, se va al Juzgado de Familia y allí miran el expediente y no hay ninguna novedad".

Pero, continúa, "el lunes siguiente, 30 de abril, la llaman de los servicios sociales y le dicen que todo está muy bien. El miércoles la llaman de nuevo para decirle que el niño estaba estupendamente, y media hora después la vuelven a llamar del centro de Almería en el que está internado, le dicen que está muy bien, pero que tienen una fiebre muy alta y no se puede poner al teléfono".

"Dos hora después la vuelven a llamar y le dicen que su hijo está bien pero que está hospitalizado en el Hospital Torrecárdenas de Almería", manifiesta el abogado, que explica que la madre "se va hasta Almería y una vez en el hospital, cuando se identifica como madre de Luis, le dicen que no hay ningún niño y los de seguridad la sacan del centro hospitalario".

Sin embargo, prosigue, "consigue que una enfermera le diga que allí había un niño tutelado", pero "no consigue más información, pese a que hace un circuito por Almería de centro en centro", y "hasta el momento no sabemos dónde está el niño, con quién, ni qué problema de salud ha tenido", manifiesta.

En este sentido, Bosch alude a su preocupación, y así lo han trasladado a la jueza y a la Junta, por el hecho de que "desde el primer momento, y consta por escrito, el niño dijo que él en un centro o se fugaba por se suicidaba". "Con estos antecedentes, la preocupación es tremendamente grave, y además el hecho de que no nos den ningún tipo de información amplía la alarma", añade.

"En los últimos cuatro años, desde que en el 2014 los servicios de protección de menores de la Junta aterrizaron en esta familia, la Junta ha logrado separar a tres hermanos, desescolarizar a un menor, está actuando con deslealtad procesal en el procedimiento procesal, está desatendiendo las resoluciones judiciales y sus obligaciones como parte en el procedimiento, miente a la madre cuando dice que le transmite información y trata a un menor de 13 años peor que si estuviese en busca y captura, porque cuando alguien está en busca y captura en este país pasa por un juzgado, y Luis no tiene ni esa opción, porque está en un limbo entre un secuestro, una retención o una busca y captura, una situación incalificable", critica el abogado.

Al respecto, afirma que "no es excepcional que los menores en situación de desamparo se fuguen de los centros, pero lo que pasa en la práctica en general es que se pone una denuncia, ese niño queda desescolarizado y nos olvidamos del niño". Además, agrega que "no atinan a comprender el ensañamiento que se está produciendo con este menor".

"No sabemos si se debe a que su madre ha dicho que ha tenido que pagar las visitas para estar con su hija mediana; si es porque hemos denunciado que el niño teniendo diez y once añitos tenía perfiles en Istagram hechos en los centros de menores donde los monitores subían las fotos de los niños en pijama y bañador, algo que está denunciado; o si es porque el Defensor del Menor de Andalucía tiene abiertas dos investigaciones a instancia nuestra en relación a estos niños a los que la Junta no está respondiendo", lamenta.

Igualmente, el abogado de la madre ha explicado que "tanto el viernes como el lunes presentamos escritos en el Juzgado de Familia, nos recibió la jueza el pasado miércoles y estamos solicitando que la jueza escuche al menor de manera inmediata y un informe independiente de la situación de menor", pero, reitera, "hasta este momento no tenemos ninguna información".

Además, Bosch asevera que "se está incumpliendo" lo dictado en la orden de desamparo, que permitía "la visita a la madre y a los abuelos todas las semanas", y apunta que "han pedido que se identifique el nombre y apellido de los funcionarios que están torpedeando el procedimiento, y medidas urgentes que por el momento no se han adoptado, o si es así, no nos las han comunicado".

"ME CONFORMO CON QUE ME DIGAN QUE MI NIÑO ESTÁ BIEN"

Por su parte, la madre ha lamentado que aún hoy "no sepa cómo está su hijo", pese "a sus amenazas de que como se lo vuelvan a llevar se quita la vida, porque no aguanta más". "No sé quién me puede ayudar para que me digan por lo menos que mi niño está bien; con eso me conformo", suplica.

Bosch indica que actualmente "no se mantienen la situación de violencia de género, la madre vive sola, sin pareja y tiene ingresos por una indemnización", tras dictarse una sentencia por el atropello sufrido por parte de otro joven con el que mantuvo una relación, por lo que "no encuentra una explicación razonable para que un niño de 13 años no se pueda comunicar con su madre"

"Para nosotros la familia es el núcleo en el que tienen que desarrollarse los niños, y si ahí surgen problemas, la norma de dice que la obligación del Estado es intervenir en este núcleo y tratar de minimizar el problema", subraya el abogado, que señala que la Junta "se ha visto condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque no pone ninguna para reintegrar a los niños".

"HAY UN ABUSO SISTEMÁTICO DE LAS RESOLUCIONES DE DESAMPARO"

"Esto está muy bien como medida urgente, pero es contrario a la norma", apostilla, y destaca que, a su juicio, "hay un abuso sistemático de las resoluciones de desamparo y un procedimiento diabólico, y, además, nadie se ha atrevido a decirnos aún cuál es la bondad del sistema, qué ha pasado en estos últimos 20 años con los niños protegidos". "No hay voluntad de reintegrar y creo que es una problema de contabilidad, porque es más barato el desamparo que trabajar con la familia", concluye Bosch.