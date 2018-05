EcoDiario.es

7/05/2018 - 15:09

GUADALAJARA, 7 (EUROPA PRESS)

El acusado del apuñalamiento de su pareja en presencia de su hija menor en Galápagos (Guadalajara), A.R.L., ha dicho durante el primer día del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Guadalajara que del momento en el que se produjeron los hechos lo que recuerda es que vio a una "persona tapada" y después vio "el cuchillo con sangre".

Aparentemente tranquilo, el acusado, para quien la Fiscalía pide 25 años por el asesinato de su esposa en Galápagos el 5 de enero de 2016, no ha admitido en ningún momento recordar el apuñalamiento de su esposa ni "verla en persona", aunque sí ha admitido que vio a su hija.

Ha realizado esta declaración después de explicar que antes de que ocurrieran los hechos, él había salido a sacar el perro porque no podía dormir y que al volver a casa, vio la puerta de la cancela abierta y cogió un cuchillo, tras lo que estuvo registrando "la casa de arriba a abajo", añadiendo --a preguntas del Ministerio Fiscal-- que se le pasó por la cabeza que alguien quería matar a su familia.

Con lagunas sobre unos hechos y sin recordar algunos aspectos que sí había recordado en su primera declaración antes de la vista, el acusado ha admitido tener celos al respecto de si pensaba que podía haber algún amante de la mujer en la casa. "Lo normal cuando tienes pareja".

A preguntas de la acusación particular, ha insistido en que no eran "celos compulsivos", pero sí ha recordado que en alguna ocasión había llegado a pedirle a la víctima su teléfono para revisarlo. "No sé porque lo miré", ha afirmado el acusado, que ha señalado que tanto él como ella tenían las respectivas contraseñas de sus teléfonos móviles.

