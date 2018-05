Oltra elude valorar el nombramiento de Moreno en À Punt: "Ha sido decisión de CVMC, que tiene autonomía e independencia"

7/05/2018 - 15:21

La portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha eludido pronunciarse sobre el nombramiento del exdiputado socialista en Les Corts, Josep Moreno, como director de Comunicación de À Punt, ya que ha considerado que si diera su opinión estaría "influyendo" en el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), de quien ha sido la decisión y del que ha subrayado que es un órgano con "autonomía total e independencia" del Gobierno valenciano.

VALÈNCIA, 7 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado Oltra este lunes en rueda de prensa tras ser preguntada por los periodistas sobre el nombramiento de Moreno, del que ha defendido el hecho de no valorarlo para no interferir en las decisiones del CVMC. "Cada uno tendrá su opinión, seguramente, pero si doy mi opinión como portavoz del Consell sobre la decisión del Consell Rector, estoy influyendo en el Consell Rector, y no debo hacerlo", ha indicado Oltra.

Preguntada por si le parece que se repiten "viejos modos" del PP con ese nombramiento, la también consellera y vicepresidenta ha señalado que espera que no, y ha insistido en que el Consell no ha intervenido en la ley de la Radiotelevisión Valenciana, ya que no tuvo "iniciativa legislativa", con el fin de que fuera la norma que Les Corts quisieran, ni tampoco en las decisiones del Consell Rector.

"Me preocuparía que se hiciera un nombramiento fruto de la interferencia del Gobierno valenciano o de cualquier partido, pero como ha sido decisión del CVMC, que tiene autonomía total e independencia del gobierno y de los partidos que lo forman, es una decisión que tiene que valorar el Consell Rector", ha destacado Oltra.