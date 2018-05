Caballero exige medidas en el HAC por la ropa sucia y dice que los auxiliares de enfermería "hacen bien" en no recogerla

7/05/2018 - 15:27

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha exigido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "que tome decisiones" sobre la situación de "catástrofe" del Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC), y ha respaldado que los auxiliares de enfermería "hacen bien" en no transportar las bolsas de la ropa sucia hasta los puntos habilitados.

VIGO, 7 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios este lunes, Caballero ha trasladado su "inmensa preocupación con lo que sigue pasando en el Cunqueiro", donde entiende que hay "problemas sanitarios de la mayor gravedad". En concreto, ha aludido a la "lista de espera inconmensurable, la saturación en los picos de gripe y la supresión de cientos de operaciones por un problema en el sistema de esterilización".

Ha censurado que "ahora hay un problema adicional", que es que "la empresa privada no quiere pagar la limpieza, quiere que se pague desde lo público". No obstante, el hospital "no tiene personal" para recoger las bolsas de la ropa sucia y "pretende que lo hagan los auxiliares de enfermería". "No lo hacen, y hacen bien", ha sentenciado.

"Es el sistema, que es perverso, y lo estamos pagando la gente de Vigo, los trabajadores y los pacientes, y ya estamos hartos", ha espetado el regidor, que ha criticado que entretanto "no dimite nadie, el conselleiro va encantado de la vida paseándose por todas partes y Feijóo sencillamente no va a visitar el hospital".

A colación de ello, ha llamado al presidente autonómico a hacer una visita al hospital y a "tomar decisiones y asumirlas", ya que entiende que esta situación la impuso él "para dar negocio a empresas y hacer un experimento en Vigo ahorrando dinero". "Es una catástrofe, pero lo pagamos con nuestra salud, y la salud no tiene precio, y por tanto le exigimos que tome decisiones", ha concluido.

UNA TREINTENA DE EXPEDIENTADOS

El colectivo de auxiliares de enfermería del Hospital Álvaro Cunqueiro ha realizado en los últimos día varias concentraciones en protesta por la "imposición" de las tareas de limpieza que "no les corresponden" y que se ven "obligados" a realizar bajo amenazas de "graves sanciones y castigos" por parte de la dirección del centro.

Fuentes de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs) han comunicado este lunes a Europa Press que, por esta situación y ante la negativa de los trabajadores a llevar a cabo estas tareas, hasta el momento les han abierto 32 expedientes y a mayores hay más de un centenar "en trámite".

Asimismo, para dar respuesta a esta situación el Sergas ha contratado a varios auxiliares, pero los TCAE han apuntado que se ha recurrido para ello a "trabajadores temporales sin plaza fija" que figuran en la lista 'Pool', a los que están "coaccionando y amenazando con penalizar y colocar al final de la lista si se niegan".