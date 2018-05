La Federación de Vecinos de Cartagena convoca una protesta la próxima semana en Murcia por el Mar Menor

Ayuntamiento de Cartagena apoya estas movilizaciones y solicita la creación de un Plan Especial del Mar Menor

Los vecinos del Mar Menor han anunciado movilizaciones para exigir que se tomen medidas urgentes para salvar el Mar Menor, desde el Ayuntamiento de Cartagena se apoyan estas movilizaciones, al tiempo que se ha solicitado la creación de un Plan Especial del Mar Menor. La primera manifestación se llevará a cabo en Murcia el jueves, 17 de mayo, a la que le seguirán otras.

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (FAVCAC), Leandro Sánchez, y el presidente de la Asociación de Vecinos de Los Urrutias, Severo Sánchez han comparecido para anunciar estas movilizaciones ante lo que ellos consideran, "un incumplimiento de las promesas hechas por el Gobierno regional y por el nacional".

Catejón, acompañada de los representantes vecinales, ha exigido un Plan Especial del Mar Menor, que requiere la implicación del Gobierno central. "En el Mar Menor existe una gran catástrofe medioambiental como fue la del Prestige y el terremoto de Lorca", que tuvieron un presupuesto asignado, desde el Gobierno central, para hacerles frente. "¿Acaso esta situación es menos grave como para que el Gobierno de España no haga una actuación extraordinaria y excepcional?", se ha preguntado la alcaldesa.

Para llevar a cabo el Plan Especial del Mar Menor, Castejón ha explicado que ha impulsado que el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados presente esa enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, para que se incluya una partida para ese fin. Castejón también ha comunicado que mantiene contactos con los parlamentarios europeos a los que informa periódicamente de la situación del Mar Menor.

La regidora ha explicado que calificar de "desastre medioambiental", lo que ocurre al Mar Menor, no es para alarmar y perjudicar la actividad económica de la zona. "Queremos que la gente venga a visitar las maravillas del Mar Menor, un entorno donde viven y desarrollan su actividad económica miles de vecinos a lo largo de todo el año", aclaraba la primera edil.

La primera edil ha aclarado que estas demandas del consistorio no son nuevas y en la Comisión Especial del Mar Menor, celebrada en la Asamblea Regional el 16 de abril, se ofreció para unir fuerzas con el resto de administraciones y trabajar conjuntamente en salvar el Mar Menor, "planificar todos juntos y con las máximas garantías, tanto técnicas como científicas, las actuaciones encaminadas a la regeneración de nuestro Mar Menor".

En cuanto a la campaña estival, la alcaldesa ha comunicado que ningún representante del gobierno regional se ha puesto en comunicación con el consistorio cartagenero para explicar qué medidas se van a tomar o interesarse sobre qué actuaciones tienen previstas realizar desde el Ayuntamiento.

Para los representantes vecinales las voces de alarma tampoco son nuevas, llevan más de 30 años denunciando esta situación en la laguna salada, sobre todo el la zona sur del Mar Menor (Punta Brava, Carmolí, Los Urrutias, y Estrella del Mar).

Los vecinos se sienten engañados y ya no confían en las palabras y promesas del gobierno regional, "estamos hartos de promesas y mentiras" se quejaba el presidente de la FAVCAC, Leandro Sánchez, "la gravedad del Mar Menor se merece que se digan las cosas como son", y "que esta voz de alarma no es para perjudica al Mar Menor, puesto que lo único que perjudica al Mar Menor es no tomar medidas necesarias para su regeneración". Por este motivo, los colectivos vecinales creen que ha llegado el momento de movilizarse de nuevo.

Las principales demandas son que antes de verano el gobierno regional tome las medidas oportunas para retirar los lodos, fangos y secos de la fachada marítima del Mar Menor sur, también la finalización del paseo marítimo de Los Urrutias, así como la unión de ese paseo con el de Estrella de Mar, según informan fuentes municipales.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de Los Urrutias, Severo Sánchez, ha explicado que en su reunión con el consejero ya le informaron de que, al no darles soluciones, no les dejaba otra vía que salir a la calle.

La primera será en Murcia, el 17 de mayo a las 11.00 horas, saliendo de la sede de Demarcación de Costas hasta el Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia de la Región de Murcia y del Consejo de Gobierno.

La siguiente concentración está prevista para el 24 de mayo en Cartagena, en la Asamblea Regional. Las reivindicaciones seguirán los días 21 de julio y 18 de agosto, en Punta Brava, Los Urrutias y Carmolí.