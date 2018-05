El PPCV asegura que no va a dar "ni medio paso atrás" para "evitar el adoctrinamiento" en la escuela

7/05/2018 - 16:24

La portavoz de Educación del grupo popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha afirmado que ya han constatado la "necesidad" de su plataforma 'No al adoctrinamiento' y ha asegurado que no van a dar "ni medio paso atrás" en esta iniciativa porque "no se puede utilizar la escuela como arma política o para generar una estructura social uniforme donde impere un modelo social único que solo se refleje la forma de pensar y sentir de la izquierda más radical".

VALÈNCIA, 7 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Gascó ha afirmado que el PP piensa "seguir defendiendo a todos los miembros de la comunidad educativa que sientan que se están vulnerando sus derechos" y "es evidente que una herramienta como la plataforma de 'No al adoctrinamiento' hacía falta y prueba de ello son las quejas que se están recibiendo en los cuatro días de funcionamiento, sobre todo por parte de los profesores".

"La irrupción de esta plataforma, las quejas registradas y los ataques a la misma por parte de la izquierda evidencian la necesidad que había en la comunidad educativa de denunciar casos en los que sienten vulnerados sus derechos", ha subrayado la diputada.

Según ha explicado, "se han registrado quejas en esta plataforma denunciando una carta de Marzà con una campaña para manipular a los docentes, sobre la convocatoria del concurso de catedráticos o las comisiones de servicios" y se señala que "se están haciendo las cosas sin transparencia, de manera opaca y que, según denuncian, solo se favorece a aquellos que sean de la cuerda de Compromís".

Gascó ha lamentado que "la izquierda más radical se ha apoderado de las aulas y no puede hacer y deshacer en las aulas sin ningún tipo de control", por lo que ha lanzado un mensaje de apoyo a todo el profesorado valenciano y un reconocimiento a la profesionalidad "de la inmensa mayoría de los docentes".

"Pero que no quepa ninguna duda de que en el momento en que alguien incumpla la Constitución, el Estatuto de Autonomía o atente contra los derechos y libertades fundamentales de cualquier miembro de la comunidad educativa, desde el PP pondremos a disposición de estas personas todas las herramientas posibles para devolver la normalidad que nunca se debería haber perdido, devolver el sentido común y el prestigio a la escuela pública", ha advertido.

La portavoz 'popular' ha señalado que el sistema educativo valenciano tiene "grandes profesionales" pero no están dispuestos desde el PP a "consentir que la radicalidad de una minoría se acabe normalizando en las aulas y eso se consienta". "La política tiene que salir de inmediato de las aulas de los colegios, le pese a quien le pese", ha zanjado.