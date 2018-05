El director de Tributos dice que la reforma de Sucesiones no debe poner en riesgo los objetivos presupuestarios

7/05/2018 - 16:54

El director general de Tributos del Gobierno de Aragón, Francisco Pozuelo, ha expresado este lunes dos consideraciones que, en su opinión, debe valorar una futura reforma del actual Impuesto de Sucesiones: tener "subrayado en negrita el principio de suficiencia" y "no poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos presupuestarios".

ZARAGOZA, 7 (EUROPA PRESS)

Así lo ha expresado ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón, en la que ha comparecido a petición del PP para debatir sobre el grado de ejecución impositiva en el tiempo transcurrido del presente ejercicio de 2018.

Dentro de todo este ámbito global, Pozuelo ha destacado, en concreto sobre el tributo cedido que se encuentra de actualidad por su posible modificación, que "la recaudación del primer trimestre no es lo satisfactoria que fue en 2017".

Una cuestión que ha explicado en base a dos condicionantes, que "es el impuesto que menos obedece a un comportamiento lineal" y que "está a expensas de la inspección, el control o las herencias de cierta importancia". En cuanto al posible cambio, ha añadido que "si la reforma se instrumentara en la línea de Madrid, elevando límite de 150.000 euros, no solo hay que tener en cuenta el impacto recaudatorio de esa elevación, sino también que los que heredan un poco más también tendrán beneficio y supondrá coste recaudatorio".

En relación a la recaudación y su ejecución, Pozuelo ha destacado que "la nota más positiva" es que "la diferencia entre los derechos reconocidos y lo cobrado se ha reducido mucho". En cifras, según sus datos, ha pasado de 28 millones el año pasado a tan solo dos en este.

El director general también ha informado a los diputados de la Comisión, en relación al IRPF, el IVA y los impuestos especiales, que "la ejecución es inferior a 2017 porque desde el Estado se han comunicado hasta tres cifras distintas a las comunidades en los importes de entregas a cuenta". "Los presupuestos se prepararon con una información y las que realmente se están haciendo son algo inferiores", ha expresado en este sentido.

INCUMPLIMIENTOS

El portavoz del PP en materia fiscal, Antonio Suárez, ha dejado "constancia de los incumplimientos del consejero una vez más con la Ley de Presupuestos". "Le mandata a dar cuenta todos los meses de ingresos y gastos", ha añadido. "Es evidente que, con el modelo de financiación vigente, a Aragón no le va mal en los últimos años. Es lo que ha permitido que hayamos dispuesto de más de 1.200 millones de más respecto a 2015 y hay que ponerlo de relieve", ha manifestado este parlamentario ante la Comisión.

El socialista Alfredo Sancho ha reivindicado que "una vez más, y van tres presupuestos, es una satisfacción que uno de los objetivos del Gobierno, la recaudación, se cumpla". "También nos satisface ver que la previsión se ve recompensada con el informe de la IREF. Aragón cumplirá", ha destacado. Sancho también ha incidido durante su turno de palabra en que "la política fiscal es absolutamente adecuada". "Ingresos realistas y adecuados como hemos cumplido siempre", ha defendido.

El diputado de Podemos, Héctor Vicente, ha agradecido la comparecencia para "no enredarnos en datos y hablar a las claras". Este diputado ha criticado las subidas nacionales de impuestos "del Partido Popular" y ha calificado como "acto de fe que igual sale bien o igual sale mal" la aprobación de las cuentas autonómicas. En su opinión, "el alcance de la reforma de Sucesiones pactada entre PSOE y Ciudadanos será mucho mayor a cuarenta millones". "Hablamos de un regalo a los ricos", ha añadido.

Por parte del PAR, Elena Allué ha querido "hablar de los efectos perversos que la política tributaba del Gobierno está haciendo sobre sectores estratégicos y las clases medias aragonesas". "Estamos en el mes de mayo y aquí no ha llegado ninguna propuesta de reforma ni ha hablado con ninguno de los grupos que no fueran el de siempre", ha criticado esta portavoz. En opinión de Allué, "después de tres años pagando los que más en Sucesiones, lo bajará en elecciones". "¿Quién se lo cree?", ha añadido.

El diputado de Ciudadanos, Javier Martínez, ha comentado que "hay muchos millones en el aire en el caso de que no se aprueben los presupuestos generales del Estado". "Avanza el tiempo y no se llega a ningún puerto. Son cien millones en el aire que siguen ahí y deberíamos preocuparnos", ha expresado este portavoz. Para él, "el debate más interesante es ver cómo se distribuye la carga impositiva". "Es fundamental ver quién paga y de quién salen esos impuestos", ha manifestado durante su turno de palabra.

Desde el Grupo Mixto, Gregorio Briz (CHA) ha agradecido al director general una "clarificadora información". "Me satisface que se llegue al cien por cien de la ejecución porque sin estos impuestos la estabilidad presupuestaria no se cumpliría", ha especificado. Además, este parlamentario también ha comentado, en relación a la reforma de sucesiones, que "depende del acuerdo que exista, CHA no estará en él". "A ver si estamos pasando por la derecha al Estado español. Sería la hecatombe", ha añadido.