El PP valora la apuesta del Gobierno con Torremolinos a través de los fondos Edusi

7/05/2018 - 17:05

La portavoz municipal y candidata del PP a la Alcaldía de Torremolinos, Margarita del Cid, ha valorado la apuesta que hace el Gobierno central por el municipio malagueño de Torremolinos, con la adjudicación de 6,2 millones de euros dentro del programa europeo de Estrategia Edusi.

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

Del Cid ha celebrado esta decisión del Ministerio de Hacienda de dotar el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Torremolinos, que "deja sin argumentos a la concejala Maribel Tocón, que en el pleno del mes pasado se ponía la venda antes que la herida y acusaba al PP de denegar estos fondos simplemente porque este municipio tiene un alcalde del PSOE", ha afirmado la portavoz 'popular'.

En este sentido, ha criticado que "esa es la manera sectaria que tiene el Partido Socialista de entender la gestión de los fondos públicos y no pueden evitar pensar que todos son iguales, pero el Gobierno del PP ha demostrado que no lo es".

"No sólo demuestra la apuesta que el Partido Popular hace por Torremolinos, sino que al mismo tiempo deja en evidencia a la Junta de Andalucía y a la total ausencia de inversiones del Gobierno andaluz en un municipio de referencia como éste", ha lamentado la responsable 'popular'.

Del Cid ha insistido en que la adjudicación de esos 6,2 millones de euros a través de los fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi) "es sólo el primer paso".

"Ahora quedan por delante un par de años de duro trabajo para su desarrollo y me temo que este gobierno municipal no está preparado", ha afirmado, al tiempo que también la portavoz y candidata 'popular' ha recordado que los responsables municipales "no han sido capaces todavía de aprobar la cuenta general de 2016 o de liquidar el ejercicio de 2017".

Para Del Cid, "lo más importante ahora, además de celebrar esta apuesta que hace el Gobierno de España por Torremolinos, es que el Ayuntamiento esté a la altura", ya que, según la responsable 'popular', "sería muy lastimoso que toda esa inversión se perdiera por no tener a los mejores al frente de la gestión de esta ciudad", ha lamentado.

En este sentido, se ha mostrado confiada en que, "afortunadamente a partir de la próxima primavera con el regreso del PP a la Alcaldía, el éxito de esta inversión sí estará garantizado, porque el Partido Popular es el único que ha demostrado su capacidad para gestionar con solvencia los intereses de Torremolinos y sus vecinos lo reconocerán otorgándonos su confianza mayoritaria de nuevo en 2019", ha concluido.