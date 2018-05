Inaugurado el I Encuentro de Patrimonio de Proximidad que dará visibilidad a las iniciativas de este ámbito

7/05/2018 - 17:37

El director general de Bienes Culturales y Museos de la Consejería de Cultura, Marcelino Sánchez; la secretaria general de la Federación de Municipios y Provincias, Teresa Muela, y el director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Román Fernández-Baca, han inaugurado este lunes en Sevilla el I Encuentro de Patrimonio de Proximidad, que durante dos días dará visibilidad a la diversidad de agentes einiciativas que interactúan en el territorio en torno al patrimonio, sobre todo desde el ámbito local como escenario más próximo a la ciudadanía y receptor directo de sus inquietudes y necesidades.

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

La capacidad de dar visibilidad y hacer partícipe a la comunidad, de crear identidad o cohesión, juega un papel muy importante en lajustificación social y económica del patrimonio, en su salvaguarda y continuidad, según una nota de la Junta. Los municipios que han mantenido una política de movilización patrimonial ejercen, desde lo público y lo privado, la resistencia a la pérdida de identidad local y a la pérdida decapital social.

El programa del Encuentro incluye casos de referencia y buenas prácticas además de experiencias seleccionadas a través de una convocatoria abierta que se presentarán en cinco sesiones de acuerdo a los siguientes criterios: innovación social, impulso a iniciativas cercanas, creando vínculos y conexiones, proyección de futuro yviabilidad, y relevantes para la población local.

Cádiz y Jaén darán a conocer el 'Protocolo de actuación para la protección y conservación del patrimonio histórico del Ayuntamiento de Cádiz' y la fortaleza de la Mota de Alcalá la Real y la adecuación urbana del entorno del Castillo de Martos.

El Proyecto de coeducación [Des]montando mitos. UnMardeInstagram, elpatrimonio de las Salinas de San Rafael y la Ribera de la Algaida de Roquetas de Mar junto al Ecomuseo y agroecología de Almocita son los ejemplos de buenas prácticas en Almería incluidos en el programa del Encuentro.

Córdoba expondrá los proyectos de Participación ciudadana del Ecomuseo del río Caicena de Almedinilla y PAX (Patios de la Axerquia). Huelva estará presente con las Jornadas de Patrimonio de la Sierra , elProyecto Patrimonio de Aroche, el Castillo de Aracena, las Jornadas Medievales de Cortegana, el Parque Minero de Riotinto y la plataforma 'Huelva te mira'.

Desde Málaga se conocerán las iniciativas Experimentación de La Algaba de Ronda, el modelo de gestión del Centro Municipal de Patrimonio Histórico de Antequera, los proyectos del Museo de la Ciudad de Antequera y Stroke Art Creación Artística Educativa.

Granada expondrá las siguientes experiencias: el Recorrido histórico, artístico y tecnológico por la ciudad con alumnado del IES Zaidín-Vergeles; la Casa de Zafra del Centro de Difusión del Albaicín; Patrimonio y perspectiva de géner; Salar, Manantial de Cultura e Historia'; Patrimonio de Montefrío; el proyecto Castillo de Láchar; lapuesta en valor del enclave arqueológico de Galera; 'Paseando, recuperamos el Patrimonio" de Guadix'; Construcción de Guitarras como Patrimonio Inmaterial; y el Proyecto Memola de la Universidad de Granada.

Se conocerán los proyectos del Centro San Miguel y de puesta en valor del patrimonio mediante la aplicación de nuevas tecnologías (Fotogrametría D) de Alcalá de Guadaíra y el de la Casa Museo Bonsor del Castillo de Mairena del Alcor. También desde Morón de la Frontera 'Descubre Morón' y la actividad de la Asociación Cultural Hornos de la Cal. La Asociación de los Dólmenes nos hablará del movimiento ciudadano en defensa del patrimonio cultural y el territorio del Aljarafe, Constantina estará presente con Xeropiedra y el Museo de La Rinconada. Garden Atlas, la Casa del Pumarejo. Jane's walk y Revuelo en el museo son las experiencias desarrolladas en la ciudad de Sevilla.

Otros proyectos incluidos en el programa son: la activación del patrimonio cultural en el territorio de Mértola; Redes desde lo local; Innovación y territorios comunes; Claves de la innovación social del Observatorio de Innovación Social y Patrimonio (Hesiod) de la Universidad de Oviedo; y Feal, Multifuncional Farming for the sustainablility of European Agricultural Landscapes.

La Colección Museográfica de Gilena (Sevilla) dará a conocer iniciativas de participación ciudadana, voluntariado y difusionismo. También se contará con la propuesta creativa Semillas y con Antropoloops, como experiencia de innovación, remezcla y música.