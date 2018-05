AUGC y SUP forman a policías y guardias civiles sobre informática forense

7/05/2018 - 17:55

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han asumido la labor de formar al personal de ambos cuerpos policiales con la organización del 'Curso de Informática Forense', que se imparte este lunes y martes en las instalaciones de UGT en Córdoba, sindicato al que ha agradecido su "compromiso" con la "formación y derechos" los agentes.

CÓRDOBA, 7 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado la AUGC en una nota en la que ha detallado que a dicha acción formativa, a la que asisten agentes de toda la provincia y de todas las especialidades, es impartida por un experto con amplia experiencia y conocimientos en la materia, combinando formación teórica y práctica sobre adquisición, preservación y análisis de las evidencias, así como el informe pericial, contenidos muy relevantes y de gran utilidad para las funciones policiales que ejercen los asistentes al curso.

La informática forense ayuda a investigar y detectar pistas sobre ataques informáticos, robo de información, conversaciones de correos electrónicos y chats, con el objetivo de la persecución y procesamiento judicial de los delincuentes.

AUGC y SUP seguirán colaborando en la organización de iniciativas de este tipo, como ya han hecho antes con cursos sobre 'Yihadismo integrista', 'Investigación y reconstrucción de la escena del crimen', 'Guía Canino', o 'Uso de la fuerza en la intervención policial', entre otros, "teniendo en cuenta que la administración no muestra mucho interés en dicha faceta formativa, a pesar de que no solo redunda en una mejora de la formación profesional, sino también en la seguridad de toda la ciudadanía", ha apostillado la asociación.