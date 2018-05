Manuel Pimentel subraya que la sociedad digital creará empleo "en mayor cantidad" si hay "voluntad de jugar el partido"

8/05/2018 - 13:49

El exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, ha subrayado que la sociedad digital creará empelo "en mayor cantidad" del que destruya, siempre que las personas, empresas y administraciones tengan "voluntad de jugar el partido".

ZARAGOZA, 8 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Pimentel ha advertido de que la transformación digital de la sociedad conllevará un cambio profundo que "no ha hecho más que empezar", si bien se ha mostrado confiado en que, "a poquito que lo hagamos bien, el futuro será mejor".

El titular de la cartera de Trabajo entre 1999 y 2000, bajo el Gobierno de José María Aznar, ha impartido este martes en Zaragoza la conferencia 'Sociedad digital: tendencias económicas y laborales. El empleo en la era de los robots', como of counsel de Baker Mckenzie, en una jornada organizada por APD, Ibercaja y Nexian y que se ha desarrollado en el Patio de la Infanta.

En esta jornada, el exministro se ha centrado en la transformación "más importante que ha habido en la Humanidad después del Neolítico", dado que las tecnologías cambiarán "no solo la forma de producir o trabajar sino también la sociedad y hasta a las personas".

"Va a ser un cambio muy profundo, prolongado en el tiempo, pero muy intenso, vamos a percibirlo muy veloz" y afectará a la vida profesional, sentimental, de ocio y a las relaciones de las personas que se verán afectadas "por este vértigo".

En el caso del empleo, "entramos en un continente sin mapa", si bien por la experiencia que ya se tiene ha estimado que se destruirán puestos de trabajo, pero "se va a crear empleo en mayor cantidad". "Soy de los que cree que en principio no hay que alarmarse, pero va a haber muchos cambios y habrá ganadores y perdedores y tenemos que hacer todo lo posible por estar como país, como empresa y como individuos entre los ganadores de los cambios y eso conlleva políticas públicas adecuadas, decisiones empresariales estratégicamente bien orientadas y decisiones personales", ha advertido.

Para los trabajadores, "sin duda ninguna será necesaria formación", pero no solo de los jóvenes, sino de personas "de cualquier edad". En este punto, ha criticado a las empresas que sustituyen a trabajadores de mayor edad por jóvenes "que saben de tecnología", al aseverar que "eso no vale, no podemos hacer una economía ni un país así, tenemos que estar todos".

FORMACIÓN Y ACTITUD

Por ello, ha pedido a las empresas y administraciones "un esfuerzo" para ofrecer esa formación, "pero también al trabajador", dado que la formación es "condición necesaria, pero no suficiente" para adaptarse a estos cambios. Además de la formación, es necesario tener "actitud, los ojos abiertos, tratar de entender los cambios y la voluntad de decir este partido lo juego".

Respecto a la transformación que ya está provocando la tecnología, ha sostenido que "lo vemos todos los días" en la relación entre los sistemas informáticos y las personas y en cómo a veces se producen situaciones de "alegalidad, que no son ilegales, pero que son alegales porque el cambio va tan rápido que no da tiempo" a legislar.

De hecho, la transformación digital requerirá de un "esfuerzo permanente", dado que la ley, "y no hay que alarmarse porque sea así, va a ir por detrás de la realidad; sus señorías tendrán que discernir sobre una realidad que a día de hoy no existe, ha observado.

EL CAMBIO "NO HA HECHO MÁS QUE EMPEZAR"

"El traje en el que vamos a estar estos años nos va a quedar siempre estrecho, con tiranteces, y eso lo vemos todos los días" porque el cambio no es teórico, sino que ya se percibe en el día a día, por lo que ha emplazado a avanzar "sin prisa, pero sin pausa y ser conscientes de que va a cambiar todo; la realidad del cambio no es teórica, es profundamente real y no ha hecho más que empezar", ha aseverado.

Ha considerado que esta transformación puede llegar a asustar porque "nadie sabe a dónde va a ir esto". Hasta ahora los robots son "cacharros", una "maquinita tonta que hace lo que le decimos que haga, no es inteligente", si bien "a partir de ahora hablaremos de algo que empieza a ser incipiente, de la inteligencia artificial que es otra cosa" y que en veinte años estará plenamente integrada en la sociedad.

"Eso claro que intimida", ha admitido, para declararse "tecno-optimista", al argumentar que, "con los datos en la mano, nos ha ido bien con las revoluciones tecnológicas, vivimos mejor que nuestros ancestros".

Hasta ahora con los robots "hay más empleo, vamos bien y esto es inevitable, nadie va a renunciar a esto y si no lo haces tu lo va a hacer el vecino y se va a desplazar toda la actividad allí", por lo que ha remarcado que "necesariamente el futuro no será peor", sino que "a poquito que lo hagamos bien el futuro será mejor", ha concluido Pimentel.