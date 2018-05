Vázquez (PP) tacha a Tudanca de "cómplice" de Puente por callar ante los "desvaríos" de Puente en sus ataques a Amoedo

8/05/2018 - 13:48

El secretario regional del Partido Popular en Castilla y León, Francisco Vázquez, ha tachado hoy de "cómplice" al líder de los socialistas en la Comunidad, Luis Tudanca, por "callar" ante los "desvaríos" del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en alusión a sus últimas críticas vertidas contra el Procurador del Común, Javier Amoedo.

VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS)

Vázquez, en declaraciones recogidas por Europa Press, se suma así a la petición del portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Raúl de la Hoz, para que Tudanca "desautorice y repruebe" la conducta del alcalde de la capital vallisoletana, algo que al no haber hecho hasta ahora le convierte en "cómplice de su compañero de partido".

Así, el secretario de los 'populares' en Castilla y León apunta que los vallisoletanos "no se merecen que alguien que llegó a la Alcaldía tras perder las elecciones, a través de un pacto de perdedores, se empeñe en representar a la ciudad con continuas descalificaciones hacia quienes no piensan como él o no le bailan el agua".

Y es que, como así defiende, "la ciudadanía está cansada de la política del insulto de la que hace gala la izquierda en Castilla y León, a lo que Vázquez añade una recomendación muy especial dirigida al primer edil vallisoletano: "Que se olvide de hacer méritos ante Sánchez y Tudanca y que deje de utilizar el Ayuntamiento como plataforma de autopromoción".

Por último, el dirigente del PP aprovecha también para hacer un llamamiento al munícipe socialista a fin de que "de una vez por todas se centra en la gestión del Ayuntamiento, algo que los ciudadanos le vienen reclamando desde hace mucho tiempo".