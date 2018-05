Jiménez (Scrats): "Ha sido un año difícil y tenemos que entrelazar esfuerzos administraciones y usuarios"

8/05/2018 - 13:49

Presidente Scrats sostiene que el 'Clásico' Castilla La-Mancha y regiones que dependen del trasvase, "no tiene sentido" Sindicato entrega insignia de oro de la institución al nuevo consejero de Agua, Miguel Ángel del Amor, "un hombre de la casa"

MURCIA, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha asegurado que ha sido un año "muy difícil", y aunque empieza haber agua, éste es "un escenario que durará lo que dure", pues, ha enfatizado, "estamos en la cuenca más deficitaria de Europa".

En su opinión, "es un año en el que tenemos que avanzar en posibilidades de garantizar cierto volumen de agua para nuestras comunidades de regantes" por lo tanto, ha señalado acompañado del consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, "tenemos que entrelazar esfuerzos tanto administraciones regionales como usuarios".

Tras recordar que son 80.000 los usuarios que dependen de las aguas del trasvase Tajo-Segura y subrayar que es una infraestructura "irrenunciable", ha celebrado la entrada en Nivel 2 en mayo previsto en la Ley del Memorándum, que seguirá produciéndose en el mes de junio y quizás en el de julio.

Sobre las criticas, el presidente del Sindicato ha señalado que son las de siempre, poniendo como ejemplo el clásico de este fin de semana Barcelona-Real Madrid, "es un clásico Castilla La-Mancha y regiones que dependen del trasvase", incidiendo en que "parte de la cuenca cedente tiene suficiente agua para funcionar", así como en que se aplican las medidas que reflejan las Reglas de Explotación y la Ley del Memorándum "y todo se está haciendo conforme a la ley".

El presidente del Scrats insiste que "estamos ante un Clásico que no tiene sentido, el agua en este país, y más en esta cuenca, que pasa por distintas CCAA, es objeto del Estado y es el Estado el que está haciendo en este caso un buen uso de la Ley del Memorándum", que "en otros tiempos recientes implicaba que estas regiones no recibieran durante once meses ni una gota de agua proveniente del trasvase".

Por lo que, ha subrayado, "no es que el árbitro sea casero para uno u otro lado, lo que está aplicando son las estrictas reglas de funcionamiento del acueducto Tajo-Segura". En este sentido, Lucas Jiménez ha reconocido que le sorprendió la decisión "valiente" del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente "de apostar por otorgar ya el Nivel 2 también para el mes de junio".

Jiménez ha tenido también unas palabras para el nuevo consejero de Agua, "que ha estado siempre con nosotros, porque además de amigo de la casa es hijo del presidente honorífico del Sindicato --Francisco del AMor-- y le une una relación sentimental con lo que significa esta casa".

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, que se ha reunido con los miembros de la Junta Directiva del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y ha recibido de manos de Lucas Jiménez la insignia de oro de la institución, ha celebrado la apertura de 180 pozos privados en el Campo de Cartagena, que van a suponer 11 hectómetros cúbicos de agua.

"Llevo al Sindicato en el corazón, comparto mucha amistad con muchos de sus representantes", ha indicado, tras agradecer la insignia, "todo un orgullo y un privilegio", y destacar la "defensa a ultranza del Sindicato al trasvase y del modelo de ejemplo de su gestión hídrica".

Sobre la apertura de los pozos autorizada por el Ministerio, Del Amor ha explicado que está condicionado al buen uso del acuífero y un seguimiento medioambiental, así como que los pozos tienen una alta salinidad, y necesitan ser mezclados con las aguas procedentes de desalación o del trasvase.