Emakunde cree que la sentencia sobre La Manada lanza un mensaje "muy peligroso" a la sociedad

8/05/2018 - 13:52

La directora del Instituto vasco de la Mujer-Emakunde, Izaskun Landaida, ha afirmado este martes que la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra sobre el 'caso de La Manada' lanza un mensaje "muy peligroso" a la sociedad, a las mujeres en general, a las que son víctima de violencia y a los agresores". "Se ha perdido una oportunidad única para trasladar un mensaje contundente en relación a las agresiones sexuales", ha lamentado.

VITORIA, 8 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria para presentar un estudio becado por Emakunde que analiza la violencia sexista en los contextos activistas, Landaida ha mostrado su "decepción, perplejidad e indignación" ante la citada sentencia.

Tras trasladar todo su "apoyo y solidaridad" a la víctima que, "por desgracia, está siendo la protagonista de esta situación", ha recordado que el pasado mes de abril ya se pronunció indicando que Emakunde no "comparte" la sentencia. "No comprendemos una sentencia que no considera lo ocurrido como agresión sexual, como violencia, sino como abuso sexual", ha explicado.

Landaida cree que esto es "un obstáculo en el avance hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres" y, sobre todo, es "muy peligroso el mensaje que se está lanzando a la sociedad, a las mujeres en general, a las que son víctima de violencia y a los agresores".

En este sentido, ha recordado que el convenio de Estambul establece que cualquier agresión sexual sin consentimiento es violación y ha defendido que "tenemos que adecuarnos a lo que este convenio exige". "Se ha perdido una oportunidad única para trasladar un mensaje contundente en relación a las agresiones sexuales", ha concluido.