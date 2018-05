Solana critica que el Gobierno central no remita más información acerca de la unidad didáctica sobre el terrorismo

8/05/2018 - 13:59

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado este martes que "difícilmente" el Ejecutivo foral "podrá fijar opinión" sobre la unidad didáctica sobre la historia del terrorismo elaborada por el Gobierno de España cuando el Ejecutivo central "no nos ha remitido la información".

PAMPLONA, 8 (EUROPA PRESS)

En comisión parlamentaria a petición del PPN, Solana ha señalado que es "curioso" que "sea el PP quien pida que fijemos posición sobre materiales y contenidos acerca de la unidad cuando el Gobierno central todavía no nos ha remitido". Ha indicado que, no obstante, no desisten y confían en "conocer de primera mano la unidad didáctica de historia del terrorismo y programa de testimonio de víctimas".

María Solana ha señalado que "la promoción de la paz y de la convivencia es una apuesta estratégica del Gobierno de Navarra, lo es desde el momento en que se conforma la Dirección General de Paz y Convivencia, una estructura necesaria para trabajar en condiciones y realizar un trabajo completo".

Ha explicado la consejera que el director general de Paz y Convivencia, Álvaro Baraibar, ha asistido a las dos últimas reuniones de las cuatro que se han celebrado esta legislatura entre las administraciones estatal y autonómicas para "mejorar las condiciones de atención a las víctimas del terrorismo". La novedad de la cuarta reunión fue una "primera información" sobre un proyecto educativo puesto en marcha para "llevar el testimonio de las víctimas del terrorismo a las aulas".

Se comunicó que entre noviembre de 2017 y marzo este año se llevaría a cabo una experiencia piloto en la Comunidad de Madrid en 52 centros para "concienciar a los alumnos de las consecuencias trágicas del terror, fomentando su rechazo y deslegitimación para construir el verdadero relato y potenciar la memoria de las víctimas que han sufrido la barbarie terrorista".

Tras la reunión, Baraibar remitió un email a la Dirección General de Ayuda a Víctimas del Terrorismo "solicitando más información sobre el programa". "Supimos así que el número víctimas que participan es de 15", ha dicho, para indicar que el programa se va a seguir extendiendo en la Comunidad de Madrid en último trimestre de este curso y que el próximo curso se llevará a alguna otra CCAA.

Solana ha señalado que "a partir de la escasa información ofrecida, nuestra valoración a priori es positiva". "Por ello, se envió un email mostrando interés del Gobierno de Navarra por conocer el contenido y el enfoque del programa", ha comentado, para afirmar que "hoy, 8 de mayo, no hemos recibido respuesta a esta solicitud".

Según la consejera, "parece ser que hay otras CCAA que tienen información detallada sobre la unidad didáctica como Castilla y León, La Rioja y Murcia", que "se sumarán al programa piloto iniciado por Madrid, todas ellas gobernadas por el PP". "No desistimos y esperamos conocer por Gobierno central los resultados de este pilotaje", ha expuesto.

Solana ha indicado que en Navarra, dentro del programa por la paz y la convivencia, en el curso 2016-17 "41 centros educativos con 4.311 personas han participado en actividades relacionadas con paz y convivencia sin contar la formación en el ámbito de la memoria histórica". "Este curso, en el primer cuatrimestre, "37 centros han realizado actividades de este programa, un total de 2.573 personas, ha dicho.

Ha mencionado Solana que "estamos trabajando en el programa de educación y la convivencia, un salto importante en lo que se refiere a ayuda víctimas del terrorismo". "Es nuestra voluntad seguir extendiendo nuestra programa con nuevos contenidos", ha aseverado.

La consejera ha señalado que desde el Ejecutivo foral "se está trabajando, además de lo que está puesto en marcha, en seguir avanzando en este sentido y si podemos compatibilizar con el material del Gobierno de España lo haremos".

El parlamentario del PPN Javier García ha manifestado que son "sorprendentes" las palabras de la consejera "cuando toda la documentación está en la web del Ministerio de Educación". Ha hablado así de que hay "poca o nula voluntad del Gobierno de Navarra de poner en marcha la unidad didáctica" del Ejecutivo central y "de hablar de ETA en nuestra Comunidad". "Su Gobierno es experto en hablar de equidistancias", ha censurado.

Desde UPN, Alberto Catalán, que se ha acercado a entregarle la unidad didáctica, ha indicado que "no nos podemos creer que no hayan analizado la unidad, lo que sería incomprensible e injustificable". "Es decepcionante la excusa que ha puesto al hablar de esto", ha dicho, para criticar que es "preocupante" la actitud de la consejera en "el tema que nos ocupa".

La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu ha indicado que "nos preguntamos cuál es el interés en pedir esta comparecencia, que no es otro que volver a repetir, a ver si cuela, que se busca blanquear la historia de ETA". "Para mi grupo esa afirmación no tiene ningún ápice de verdad", ha aseverado, para añadir que "se ha cerrado una historia negra y que cualquier intento de blanqueo es inútil además de perverso". "Nos parece muy bien lo que está haciendo del departamento y lo que va a hacer", ha aseverado.

La representante de EH Bildu Miren Aranoa ha indicado que "Educación debe establecer un programa que promueva la convivencia pacífica frente a la violencia" y ha afirmado que "nos congratula que el programa por la paz y la convivencia es muy positivo". "Hay en Navarra 42 asesinados por ETA, 3.542 fusilados por la derecha franquista, víctimas de GAL o de la violencia policial", ha dicho, para señalar que "no hay muertes de primera y de segunda". "Me da pena el discurso revanchista del PPN y UPN", ha dicho.

Por su parte, Tere Sáez, de Podemos, ha señalado que están a favor de que "la parte del terrorismo de ETA se estudie en los centros educativos". "Es fundamental que las iniciativas estén coordinadas", ha comentado, para añadir que "no queremos que esto quede en el olvido".

El socialista Carlos Gimeno ha preguntado a la consejera "si está satisfecha trasladando la responsabilidad al Gobierno de España" y ha comentado "por qué no se ha hecho esto antes en Navarra, ¿por su relación con las víctimas o por EH Bildu?". "Navarra tenía que haber puesto en marcha esto hace mucho tiempo", ha expuesto, para indicar que ya se viene haciendo en la CAV. "Nos gustaría que demostraran voluntad política, que no han mostrado ninguna", ha indicado.

José Miguel Nuin, de I-E, ha manifestado que valoran "positivamente" el trabajo del Gobierno de Navarra en esta materia y ha apuntado que "hay que continuar" en los programas de cultura de paz y deslegitimación de la violencia. "Se debe estudiar en las escuelas de Navarra el terrorismo de ETA, de los GAL, del terrorismo franquista", ha dicho, para indicar que "no queremos amnesia, olvido de las víctimas del terrorismo, y no queremos pasar página como sí pasó con las víctimas del franquismo".