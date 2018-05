El PP pide un Pleno extraordinario para exigir la "dimisión inmediata" del jefe de la Policía Local

8/05/2018 - 14:22

El Grupo Municipal del PP en Granada ha solicitado un Pleno extraordinario para exigir la "dimisión inmediata" del jefe de la Policía Local, José Antonio Moreno, contra el que se ha decretado la apertura de juicio oral por la presunta comisión de delitos de acoso laboral y lesiones psicológicas a una funcionaria.

GRANADA, 8 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado en rueda de prensa el coordinador del grupo municipal del PP de Granada, Juan Antonio Fuentes, quien ha indicado que los servicios jurídicos del partido ultiman una demanda contra el alcalde, Francisco Cuenca (PSOE) por supuesta prevaricación al "no apartar a este mando policial ante esta circunstancia".

Fuentes ha aludido al "cinismo" que, a su parecer, muestra Cuenca cuando "no sólo no destituye sino que refuerza en su puesto a alguien de quien un juez entiende que debe ser juzgado por dos delitos contra una funcionaria de esta casa".

El Pleno tendrá dos puntos en el orden del día, según lo solicitado por los concejales del PP. En el primero se insta al alcalde a que ordene a Moreno que "cese en sus actuales funciones" y en el segundo se reclama que, en caso de que esa petición prospere, "se respete la voluntad soberana de los granadinos representados en este pleno" y "dé fiel e inmediato cumplimiento de lo acordado".

De esta forma, el grupo popular busca "evitar que se reproduzca lo ocurrido en noviembre de 2016, cuando en otro Pleno se aprobó la destitución del jefe policial pero ésta no se produjo".

El coordinador ha explicado que el alcalde está "incumpliendo" un acuerdo de la Junta de gobierno local firmado en julio de 2016, en el que se aprobó un protocolo de actuación de expedientes disciplinarios.

En él se dice que "en el supuesto de denuncia o conocimiento de una posible conducta o actuación contraria al ordenamiento jurídico por parte del personal empleado público, se abrirá siempre un expediente de información reservada al objeto de conocer la naturaleza de la situación".

Según Fuentes, "esto no ha ocurrido en el caso del jefe de la Policía Local, al que hay que recordar que le piden 33 meses de prisión y otros tantos de inhabilitación, al que se le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de la funcionaria y para quien el juez pidió una fianza de 15.000 euros".

Al coordinador le parece todavía más "chapucero y ridículo" el "empecinamiento" del alcalde cuando, en respuesta a una pregunta formulada por el propio Fuentes, el gobierno local apuntó que, desde septiembre de 2017 hasta finales de abril de 2018, se han abierto 14 expedientes de información reservada a empleados municipales.

"Siete de ellos han sido incoados de oficio y los otros siete, como consecuencia de una denuncia", mientras que "el jefe de la Policía Local, pese a que se abre juicio contra él, sigue en su puesto, en una clara demostración de que existe hacia él un trato de favor injustificable", ha subrayado.

Fuentes ha añadido que todo lo anterior es "parte de la argumentación" de la denuncia que el grupo presentará contra el alcalde por supuesta prevaricación si no destituye "de inmediato a José Antonio Moreno. "A nosotros no nos gusta judicializar la vida política, pero esto es algo que no podemos permitir", ha razonado.

RESPUESTA DEL GOBIERNO LOCAL

A preguntas de los periodistas sobre esta petición de Pleno extraordinario, el portavoz del equipo de gobierno local, Baldomero Oliver (PSOE), ha señalado que es "otro sinsentido" del PP, que, en su opinión, pide que la reunión plenaria del Ayuntamiento asuma "unas competencia que no le corresponden" pues "el nombramiento y los ceses del personal de confianza le corresponden al alcalde".

También ha alertado de que se trate de convertir el Pleno en un "tribunal de justicia" por lo que se estaría, según Baldomero Oliver, "fuera de tono". Para el portavoz, se trata de plantear "cortinas de humo" para no abordar "otras cuestiones".

"Lo que no hemos hecho con ningún miembro de este Ayuntamiento, incluidos concejales del PP, no lo vamos a hacer con el jefe de la Policía", ha concluido Oliver, que ha señalado que el equipo de gobierno local no "va a condenar a nadie" ni "prejuzgar una cuestión" que, por otro lado, "tiene muy poco recorrido", habida cuenta de que la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento de la causa, y siendo la "enésima denuncia que se presenta" a Moreno.