Generalitat valenciana y UV impartirán cursos "pioneros" de formación para jueces en igualdad y violencia de género

8/05/2018 - 14:34

La nueva rectora y psicóloga cree que la situación de inferioridad de la víctima de 'La Manada' pudo causar "pánico real" y bloqueo

La Generalitat valenciana y la Universitat de València (UV) están ultimando un convenio de colaboración para impartir cursos "pioneros" para jueces con el fin de darles formación en materias de igualdad y violencia de género.

Así lo ha manifestado la rectora de la universidad valenciana, Mavi Mestre, a los medios de comunicación antes del solemne acto de su investidura como nueva máxima responsable de la institución académica.

Mestre ha detallado que, a petición de la Conselleria de Justicia, el Gobierno autonómico y la Facultad de Derecho de la Universitat están "ultimando un convenio de colaboración para formación de los jueces en temas de género, igualdad y violencia de género".

"Es una apuesta importante, vamos a ser pioneros en este tema. Es importante la formación de los jueces y la formación en todas las edades", ha subrayado Mestre, que ha aseverado: "Mientras no formemos en la igualdad y la eliminación del sexismo no conseguiremos erradicar la violencia de género".

"INDIGNACIÓN" ANTE LA SENTENCIA

Preguntada en concreto por la polémica sentencia que condena por abusos y no por violación a los integrantes de 'La Manada', Mavi Mestre --primera rectora de una universidad pública valenciana y catedrática de Psicología-- ha reconocido que su "primera sensación fue de indignación".

"Respeto, por supuesto, las leyes y el poder judicial pero también soy psicóloga y desde la psicología hay que valorar los estados emocionales y lo que pueden provocar". En este punto, ha puesto en tela de juicio que se diga que no hubo oposición "cuando esa victima está en una situación de inferioridad tremenda, cinco personas contra ella; eso puede producir una situación de pánico real que bloquee a la persona".

Ha puesto como ejemplo a una persona amenazada a la que le piden la cartera". "Si me filman en ese momento estoy dándoles el bolso entero.¿Estoy consintiendo? No, estoy con un miedo pensando que no me hagan nada", ha argumentado.

Por todo ello, ha enfatizado la importancia de "esa dimensión psicológica y de valorar y evaluar el estado emocional de esa persona que es la víctima". "Cualquier abuso de poder y de fuerza no se puede consentir; tolerancia cero", ha rematado.