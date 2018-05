Cámara y Diputación promocionarán el turismo y los vinos de Valladolid en Pekín durante el Concurso Mundial de Bruselas

8/05/2018 - 14:37

La Diputación Provincial y la Cámara de Comercio promocionarán el turismo y los vinos vallisoletanos en China durante la celebración en Pekín de la edición 2018 del Concurso Mundial de Bruselas, en el que Valladolid será la región invitada.

VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS)

Esta misión, que se desarrollará entre el 27 y el 29 de mayo, se enmarca en el Plan Impulso en el que colaboran la Cámara y la Institución provincial.

La capital china toma así el relevo de Valladolid, que en 2017 acogió el Concurso Mundial de Bruselas. En esta edición, se ha batido el récord de participación con 9.180 vinos inscritos.

La acción, que han presentado este martes el vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso, y el director general de la Cámara, Roberto García, persigue la entrada de Valladolid en el mercado chino, lo cual se reforzaría con una visita en el último trimestre del año por parte de agentes comerciales e importadores del país asiático.

El distrito de Haidián, en Pekín, es el lugar donde se celebrará el concurso. Con una población estimada de 3,6 millones, presenta un "alto interés y valor cultural", dado que allí están localizadas las principales universidades de la capital china y es uno de los principales centros tecnológicos del país.

Durante el certamen, la provincia de Valladolid contará con su propio espacio y con presencia a través de diversas catas dirigidas a público profesional, un expositor promocional con material turístico, una representación de los vinos premiados de la provincia en 2017 e información sobre recursos de enoturismo y aprendizaje del español para estudiantes y turistas internacionales.

La delegación vallisoletana estará compuesta por los presidentes de las denominaciones de origen de Ribera de Duero, Enrique Pascual; Rueda, María del Carmen San Martín; Cigales, Julio Valles, y Toro, Felipe Nalda, además del presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Valladolid (AVAV), Pablo Parrilla.

AGENDA DE TRABAJO

La agenda de trabajo comenzará en la tarde del domingo 27 de mayo, en la que habrá una cena de familiarización y reconocimiento entre ambas regiones, así como la presentación de un acuerdo marco para la promoción y desarrollo del conocimiento mutuo y el fortalecimiento de las relaciones comerciales, culturales y turísticas entre ambas regiones.

El lunes 28, la delegación vallisoletana se dividirá en dos partes. Por un lado se incluye la firma en el Ayuntamiento de Haidián del citado acuerdo marco, que busca acercar la riqueza cultural y turística de la provincia de Valladolid al gran público chino, que cada año incrementa su número de visitantes y tiempo de estancia en España, así como su interés por conocer destinos fuera de los circuitos tradicionales.

Junto a ello, se incluye un gastro-evento de promoción turística, 'Valladolid, Tourism to the Heart of Spain', dirigido a prensa, prescriptores, touroperadores y representantes de organismos públicos y privados chinos.

También incluye la presentación de la provincia y su relevancia en el mundo de la cultura, arte, turismo, gastronomía y vinos, así como un vermú español amenizado en sala por proyecciones audiovisuales de la provincia de Valladolid, y folclore, antes de culminar con un almuerzo maridado por vinos característicos de la provincia de Valladolid.

Al mismo tiempo, los representantes de los Consejos Reguladores de las diferentes denominaciones participarán en una jornada de trabajo en la que recibirán información general sobre el mercado del vino en China, las principales tendencias de consumo, comercialización y formas de distribución en China, así como una serie de visitas guiadas a bodegas elaboradoras del área de Beijing.

El martes 29 la jornada arrancará con una actividad dirigida especialmente al sector del vino, 'Valladolid: Wines from the Heart of Spain. Wine promotion & press luncheon', un gastro-evento de promoción de la cultura gastronómica y vinos de Valladolid para prensa, prescriptores, importadores y distribuidores de vino.

Incluye una presentación de la provincia de Valladolid y su relevancia en el mundo del vino y un almuerzo guiado, compuesto por menú largo y estrecho maridado por vinos característicos y presentados por las denominaciones de la provincia Valladolid. La jornada culminará con la participación de toda la delegación en el acto de entrega de premios del CMB a los vinos elaborados en China.

Valladolid contará con dos expositores, uno en el que se expondrán y degustarán los vinos de la provincia premiados en el Concurso Mundial de Bruselas y otro de promoción turística, que contará con información de la provincia, así como vinos de todas las denominaciones participantes.