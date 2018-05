Mercedes Fernández ha afirmado que "el socialismo no da respuestas a Avilés y el PP es la alternativa"

8/05/2018 - 14:39

La Presidente del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha afirmado este martes, "que en treinta años el socialismo no ha dado respuestas a la ciudad de Avilés y el PP tras el Congreso de hace dos meses es la alternativa a dar esas respuestas que necesitan los avilesinos".

AVILÉS, 8 (EUROPA PRESS)

La presidenta de los populares ha hecho estas declaraciones en un desayuno informativo con los medios de comunicación que ha tenido lugar este martes en la terraza del Hotel 40 Nudos de Avilés, donde ha estado acompañada por el secretario general del PP asturiano, Luis Venta, el presidente del PP avilesino, Pedro de Rueda, y otros miembros de la agrupación local de Avilés.

Este encuentro se enmarca dentro de las distintas reuniones con los grupos de trabajo de los distintos concejos asturianos para preparar las elecciones locales y autonómicas de dentro de un año. "Hemos dado un tiempo de dos meses a la nueva dirección del PP avilesino tras el congreso local, para diseñar a partir de ahora el nivel alto de intensidad que vamos a tener que tener para dar un cambio necesario en Avilés dentro de un año en las urnas", ha explicado Fernández.

Los populares quieren centrarse en evitar la emigración de habitantes de Avilés. "Es muy preocupante que gracias a la industria hay mucho empleo en Avilés, pero lo curioso es que la población baje, y eso tiene que ver en que los socialistas tienen una sequedad de ideas que hace que la gente se vaya a vivir a Gijón, Oviedo, Corvera o Castrillón", ha enfatizado la líder de los populares.

"El nuevo PP de Avilés, que ya no tiene conflictos internos, y ha sabido superar las dificultades internas, es ahora la alternativa a hacer de Avilés una ciudad moderna y acogedora", ha añadido Fernández.

En cuanto a la división interna del PP avilesino que ha desembocado en la creación por parte de los tres concejales no adscritos, que iniciaron legislatura con el PP, en UCIN Avilés, la líder popular no está preocupada. "No tengo tiempo, ni ganas, de tener una opinión sobre esa formación. No merece la pena perder ni un segundo en ello".

Cuestionada por el posible candidato o candidata a la alcaldía en Avilés, Fernández ha sido clara en la respuesta. "No hay ningún candidato nominado en ningún municipio, ni tampoco a nivel regional. Aquí en Avilés tampoco, lo único que tengo claro es que debemos hacer una candidatura ganadora, porque Avilés se merece un cambio".

En cuanto a la posible subida en votos de Ciudadanos, y la supuesta pérdida de concejales y diputados de su parido por esta circunstancia, Fernández lo ve de otra manera. "Nuestro objetivo es que el PP no baje en votos ni en Asturias, ni en Avilés, y que Ciudadanos reste votos al PSOE, y eso nos dará una alternativa para poder gobernar en municipios y en la región, si alcanzamos acuerdos con la formación naranja, porque los socialistas siempre tienen más alternativas en la izquierda diversa para sumar más concejales y diputados".

Por último el presidente del PP de Avilés, Pedro de Rueda, ha tomado la palabra para hacer balance de estos dos meses al frente del partido después del Congreso local. "Han sido dos meses intensos, donde se ha demostrado que el PP avilesino necesitaba cosas nuevas, que ya vamos poniendo en marcha. Estamos preparados para hacer un Avilés nuevo y crear un nuevo espacio de oportunidades de oro para nuestra ciudad".