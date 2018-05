Foro presentará el próximo día 21 el Plan Económico Financiero con la idea de llevarlo al Pleno del 18 de julio

8/05/2018 - 14:36

Braña asegura que ni descarta la compra de la finca de La Formigosa ni la ampliación del Parque Científico y Tecnológico

La concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Gijón, Ana Braña (Foro), ha avanzado este martes que presentará el próximo día 21 a los grupos municipales de la oposición el Plan Económico y Financiero, para abrir a partir de ese momento un proceso de negociación de cara a llevarlo a aprobación al Pleno del 18 de julio.

Por otro lado, Braña, en rueda de prensa en el Consistorio, ha rechazado que el Gobierno local, tal como aseguró el PP, vaya a renunciar a la compra de la finca de La Formigosa, propiedad de la Tesorería General, con la que se pretende ampliar el Parque Científico y Tecnológico (PCTG).

Sobre este tema, ha indicado que el pasado año finalizó con una discrepancia en cuanto al precio, al ofrecer el Ayuntamiento 7,8 millones de euros frente a los 9,6 que se pedían. Asimismo, ha explicado que hace un mes se reunieron con el nuevo director de la Tesorería y se quedó en volver a hablar en mayo o junio, debido a la necesidad de aprobar un Plan Económico y Financiero al haber incumplido la regla de gasto.

Ha insistido, en este caso, en que no solo no se cierra la puerta a la compra de la citada finca sino que tampoco se renuncia a la ampliación del PCTG, ya que hay una parcela municipal en la Pecuaria para el incremento del suelo empresarial.

Preguntada por los fondos europeos de Desarrollo Urbano Sostenible (DUSI), ha lamentado que Gijón haya quedado fuera de esta última convocatoria. No obstante, ha sostenido que no paran en la búsqueda de fondos europeos y que, algunos de los que no han obtenido estos recursos, serán financiados por el Ayuntamiento en exclusiva.

GIJÓN, A LA CABEZA EN MEJORA DE EMPLEO

Por otro lado, Braña, acompañada del director de Empleo, Pelayo Barcia, ha dado a conocer los datos de empleo de la ciudad. Entre otras cosas, desde 2011 en Gijón hay trabajando un 4,28 por ciento más de personas mientras que en el resto de Asturias la cifra es de un 3,26 % menos. Asimismo, en la ciudad se redujo el desempleo el pasado abril el 3,26 por ciento, más incluso que la media nacional (-2,53 %) y la media regional (-2,92 %).

En cuanto a los Planes de Empleo, dirigidos a las personas con mayor dificultad para encontrar empleo, casi el 40 por ciento de los contratados son mayores de 55 años. En este sentido, se ha destacado que el beneficiario tipo de los planes de empleo es mujer, nacida en Asturias, mayor de 50 años, contratada en prácticas tras formación en certificado financiado por el Ayuntamiento y de unidad familiar perceptora del Salario Social.

También se ha señalado que los planes de empleo tendrán como beneficiarios un 65-70 por ciento de mayores de 45 años y un 35-40 por ciento del total serán mayores de 55 años La edad media será superior a los 50 años.

A esto han añadido que en las ayudas a la contratación los mayores de 55 años son un colectivo prioritario y que el Ayuntamiento de Gijón es el único que complementa nueve meses de contrato adicional para el 'Actívate', donde todos sus beneficiarios son mayores de 45 años.

En lo que a datos de afiliación se refiere, los últimos números vuelven a colocar a Gijón muy por encima de Asturias en cuanto creación de Empleo. Si bien la media española está por encima (+6,65), Gijón registra un incremento del +4,48, lo que dista del +2,97 por ciento del resto de Asturias, correspondientes estos datos al periodo de diciembre de 2015 a diciembre de 2017.

Con todo, han incidido en que los datos demuestran que Gijón es la ciudad de Asturias donde más empleo real se crea, ya que el número de personas que abandonan el paro es similar al número de personas que se afilian a la Seguridad Social, hecho que no está ocurriendo en el resto del Principado, según Foro.

A esto han sumado que la buena tendencia de sectores como la construcción y la industria evidencian que no todo el empleo que se crea es temporal vinculado a campañas de navidad, al verano o a la Semana Santa en el sector servicios.*