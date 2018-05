Un libro arroja luz al "silencio clamoroso" sobre la muerte del antifranquista Cipriano Martos

8/05/2018 - 14:36

Roger Mateos reconstruye un caso que considera olvidado y paradigma de la represión del régimen

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El ensayo 'Caso Cipriano Martos. Vida y muerte de un militante antifranquista' (Anagrama), del periodista Roger Mateos, busca arrojar luz al "silencio clamoroso" sobre las circunstancias que rodearon la muerte de este obrero andaluz que, tras emigrar a Catalunya, se enroló desde la clandestinidad en el Partido Comunista.

En la presentación del libro este martes, Mateos ha explicado que se trata de un caso olvidado "paradigma del abuso y la represión durante la dictadura franquista", y ha destacado que es prácticamente coetáneo a otra muerte del régimen que sí tuvo gran notoriedad: la de Salvador Puig Antich.

'Cipriano Martos Jiménez murió el lunes 17 de septiembre de 1973. Ahí empiezan y terminan las certezas de un caso insólito, nauseabundo y olvidado, o más bien silenciado por quienes intuían que no le gustaría saber qué es lo que pasó', empieza el libro.

Con este punto de partida y través de un investigación documental exhaustiva y con testimonios de la época, Mateos reconstruye la vida de Martos y trata de dar certezas a varias incógnitas; la principal, cómo murió tras ser detenido por agentes de la Guardia Civil.

Martos falleció tras ingerir el contenido de un cóctel molotov mientras estaba bajo custodia y tras un interrogatorio con torturas, y el régimen buscó que la versión oficiosa de su muerte --nunca hubo la oficial-- fuera que lo había tomado por voluntad propia, ha dicho.

¿ASESINATO O SUICIDIO?

El objetivo fundamental del libro es dilucidar si fue un asesinato o un suicido dentro de un cuartel de Guardia Civil, pero también busca responder otras cuestiones; por ejemplo, qué llevó a Martos a arriesgar su vida para defender sus convicciones contra el régimen.

Mateos, actualmente en la agencia Efe, defiende que el caso es especial por dos razones: "La crueldad con la que fue tratado y que acabó con su vida y por el silencio espeso y terrible que decretó el régimen franquista sobre este caso", en contraste con otros, como el de Puig Antich.

CORTÓ LAZOS CON LA FAMILIA

El silencio que el libro busca combatir se debe, aparte de por el interés del régimen, a que el Partido Comunista no era muy bien visto --por su radicalismo y dogmatismo-- por otros sectores de la oposición antifranquista, y también por la falta de recursos de la familia del fallecido para "dar una relevancia más grande al caso", relata Mateos.

Entre la singularidades de la historia vital de Martos destaca que, a medida que intensificó su militancia antifranquista, fue cortando lazos con la familia para desvincularla todo lo que fuera posible del riesgo que suponía su actividad clandestina.

EL TESTIMONIO DEL HERMANO

También ha participado en la presentación del libro el hermano del fallecido, Antonio Martos, que ha definido al protagonista como un hombre generoso: "Prefería pasar hambre antes de ver a otras personas sufriendo", y ha rememorado como fueron perdiendo contacto con él, hasta saber su muerte.

"En julio --de 1973, dos meses antes de la muerte-- me casé y tuve el dolor en mi alma de no poder tenerle en mi boda por no saber dónde estaba para invitarlo", relata el hermano, que recuerda como les negaron siempre con displicencia las explicaciones sobre como había fallecido Cipriano.

La única judicialización del caso que existe actualmente es la de la macroquerella contra los crímenes del franquismo que desde 2010 instruye una juez argentina, mientras que en España todas las vías están cerradas por la ley de amnistía de 1977.

Isabel Obiols, de la editorial Anagrama, ha afirmado que es una obra ejemplar por su ritmo narrativo y la cantidad de información que aporta, y que es necesaria para "hacer frente al revisionismo y a la simplificación interesada de la historia".