Podemos dice que el proyecto de Ley de Renta Básica "no está a la altura" y la reforma de Sucesiones "colma el vaso"

8/05/2018 - 14:38

La portavoz parlamentaria de Podemos, Maru Díaz, y la diputada Amparo Bella han defendido este martes la decisión de su grupo de las Cortes de Aragón de abandonar la Ponencia del proyecto de Ley de Renta Básica porque "no está a la altura de los tiempos", subrayando que el acuerdo PSOE-Cs para reducir el impuesto de Sucesiones, hecho público este lunes, "es la gota que colma el vaso".

ZARAGOZA, 8 (EUROPA PRESS)

Han ofrecido una rueda de prensa en la que Díaz ha planteado que "ayer nos encontramos con que no hay dinero para las mujeres solteras que tienen hijos, las viudas ni la gente precaria, pero recortamos 65 millones de una tacada y no pasa nada". Por este motivo "no aceptaremos que se vuelva a hablar de que no hay dinero para esa ley".

"Ayer se decidió de qué lado se está --por parte del PSOE-- y no se está del lado de dotar bien a las familias con dificultades", lo que equivale a "virar hacia la derecha", ha aseverado la portavoz de Podemos, quien ha asegurado que el presidente aragonés, Javier Lambán, está pensando más en las elecciones autonómicas de mayo de 2019 que en el momento actual.

También ha manifestado que "el PSOE tiene un problema gordo dentro de su Gobierno por haber anunciado cosas sin contar con su socio" y ha subrayado que "con nosotros no tienen nada que hablar", por lo que "nos posicionaremos como corresponda".

TOMADURA DE PELO

Podemos deja una Ponencia que supone "una tomadura de pelo al trabajo parlamentario". Además, retiran las transacciones y acuerdos que habían alcanzado previamente, tras numerosas conversaciones con el PSOE y llevarán sus 39 enmiendas al Pleno de debate y aprobación de la ley. Así, el PSOE puede buscar apoyos "donde considere", ha enfatizado Díaz.

Las conversaciones con el PSOE "no han servido para nada", ha lamentado la portavoz, en cuya opinión esta ley "se queda anclada en los 80 y, para colmo, descubrimos que tampoco compartimos las prioridades", insistiendo en que "no se puede estar dos años racaneando las cuantías como si se fuera a ir al garete la economía de Aragón por culpa de las abuelas y descubrimos que al 0,1 por ciento de la población le regalan 40 millones".

Ha continuado afirmando que "salimos de la crisis con trabajadores pobres, jóvenes precarios y parados de larga duración" y ha rechazado la propuesta de complemento de rentas del PSOE, "muy al estilo de Cs, que plantea que no pasa nada porque las empresas paguen salarios basura porque ya está el dinero de todos y todas para compensar esa diferencia".

Ha advertido de que, de esta manera, "estamos financiando multinacionales y asegurando que ese trabajador no se incorpore honestamente al mercado laboral".

Maru Díaz ha mencionado la situación de los jóvenes con contratos de fin de semana o de horas punta, que tienen --ha dicho-- dos opciones: "aceptar el contrato y que el Gobierno le pague la diferencia o asumir que no tiene un empleo digno" y, en este caso, seguir un itinerario de inclusión social para acceder a una paga de 458 euros mensuales o, "si no quiere asumir la marginalidad", de 186 euros.

Ha expresado que un parado de larga duración no es una persona marginada, sino que no tiene empleo, y ha llamado la atención sobre la pobreza infantil, criticando la posible supresión, si se aprueba esta ley, de las ayudas a la integración familiar, observando que si la cuantía de esta ayuda, actualmente en vigor, se suma a la del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), el total es mayor que la de la renta básica recogida en la iniciativa legislativa.

RENTA MÍNIMA MISERABLE

Amparo Bella ha manifestado la preocupación de la formación morada por la tramitación de la "mal llamada" Ley de Renta Básica, apuntando que la Ponencia no se ha reunido durante los dos años transcurrido tras el registro de la iniciativa legislativa en sede parlamentaria, que responde a un modelo que "no compartíamos", pese a lo que "hemos trabajado duro" para presentar 39 enmiendas parciales. Podemos se ha reunido con entidades como los Colegios de Trabajadores Sociales y Sociólogos o el Espacio de Derechos Sociales.

A juicio de Bella, el PSOE "no tiene ninguna voluntad de llegar a un acuerdo" ya que con este proyecto de ley "nos están racaneando el dinero y la dignidad de la gente".

Bella ha dejado claro que "no estamos en el siglo XIX, donde había pobres de necesidad y miserables", señalando que el modelo del PSOE "no solo clasifica la pobreza y precariza aún más, sino que ofrece una renta mínima miserable de 186 euros para los pobres de necesidad".

Ha considerado que el PSOE "no ha entendido la sociología del mundo actual, el precariado", porque "cualquier persona puede estar a la vuelta de la esquina de cobrar el IAI y esta gente no está excluida socialmente", sino de la vida laboral y digna.

De esta forma, Amparo Bella ha rechazado el modelo de tres vías propuesto por los socialistas, en alusión a las modalidades de renta complementaria de ingresos del trabajo, que "cronifica la precariedad", la de ingresos mínimos y la de inclusión y protección social, frente a lo que ha apostado por una única modalidad que atienda "las necesidades del mundo actual" de las personas en situación de precariedad.

La parlamentaria de la formación morada ha avisado de que "el PSOE está perdiendo la oportunidad histórica de dar soluciones a la precariedad de la gente", aludiendo no solo a la pobreza infantil y los jóvenes precarios, sino especialmente a las mujeres de familias monomarentales con uno o dos hijos. Podemos ha registrado enmiendas para incluir a las mujeres en situación de violencia de género.

También se queda fuera, ha continuado Bella, el colectivo de mayores de 65 años. Se ha referido a las pensionistas y viudas que tienen "una pensioncilla de 300 euros", lo que "nos parece vergonzante", una situación que no está afrontando el Gobierno regional.

Bella ha recordado que Podemos ha impulsado el incremento "sustancial" del IAI con enmiendas a los Presupuestos autonómicos, así como la aprobación de la Ley de Emergencia Social. "Estamos haciendo mucho más de lo que el PSOE está haciendo y nos parece una tomadura de pelo que no se sienten a negociar y nos estén racaneando cuando para otras cuestiones sí se sientan a negociar", ha concluido.