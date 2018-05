Boris Izaguierre y José Luis Rodríguez Zapatero, entre los galardonados con el premio Alan Turing LGTBIQ

8/05/2018 - 14:42

La organización del ARN Culture & Business Pride ha presentado hoy martes a los galardonados en los Alan Turing LGTBIQ Awards, entre los que figuran Boris Izaguirre y José Luis Rodríguez Zapatero, además de todo el programa completo de conferencias, conciertos internacionales y fiestas que componen este evento.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 (EUROPA PRESS)

La rueda de prensa ha tenido lugar en el Hotel Vulcano, uno de los enclaves del festival, y ha contado con la presencia del alcalde de Arona, José Julián Mena, acompañado por el concejal de Turismo de la Corporación local, David Pérez, y por la directora del festival, Olga Payar.

En el acto se han dado a conocer las diversas áreas de este festival con el objetivo de concienciar, formar, celebrar y compartir en diferentes campos culturales, sociales y de negocios. Bajo el lema 'Another way of Loving, another way of Pride', el ARN Culture & Business Pride comenzará con el izado de bandera y la participación de Stuart Milk, activista de los derechos humanos y sobrino del fallecido político estadounidense comprometido con la causa homosexual Harvey Milk.

Uno de los mayores atractivos del festival son los Alan Turing LGTBIQ Awards, los premios internacionales globales que nacen con la intención de reconocer la labor de personas relacionadas con el colectivo LGTBIQ y que han resultado imprescindibles en el camino de la lucha por la igualdad de derechos y visibilidad del mismo. La ceremonia de premios tendrá lugar la noche del viernes 1 de junio en el Campo de Golf Las Américas.

Los premiados que acudirán a esta cita son el escritor y presentador Boris Izaguirre (Premio Icon), Alaska (Premio People), la drag queen ganadora de RuPaul's Drag Race Violet Chachki (Premio Colours), el diseñador Palomo Spain (Premio Nuevo Talento), el bailarín Nacho Duato (Premio Life), Jose Luis Rodríguez Zapatero y Juan Fernando López Aguilar (Premio Especial), la revolucionaria ministra de Taiwán y transgénero Audrey Tang (Premio Innovación), la política Ana Helena Chacón (Premio Compromiso).

También estarán presentes el empresario Bernardo Hernández (Premio Empresa), el deportista Víctor Gutiérrez (Premio Visibilidad en el Deporte), el activista Jordi Petit (Premio Espíritu), el artista Justin Favela (Premio Artista internacional), el modelo Daniel Rodríguez (Premio Arona), el director de la revista ICON Lucas Arraut (Premio Comunicación), además de la Fundación Harvey Milk (Premio Fundación) y ACNUR (Premio Organización Social).