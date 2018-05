Consejo.- La Junta consolida su programa de becas para la acreditación de idiomas de los universitarios

8/05/2018 - 14:43

La convocatoria de este año incluye ayudas para el examen de B1, el incremento de nivel y estudio de una segunda lengua extranjera

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha informado este martes al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la cuarta convocatoria de las ayudas a universitarios para la acreditación de competencias idiomáticas de nivel B1 o superior, correspondiente al curso escolar 2018/2019.

Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, la Junta consolida esta iniciativa con una aportación de un máximo de 300euros por alumno y, de acuerdo con la ampliación realizada el pasado año, los estudiantes podrán también solicitar una segunda beca para seguir incrementando el nivel (B2, C1 o C2) y para otro idioma adicional con certificación B1 o superior una vez acreditado el primero.

La Junta recuerda que se convirtió en 2015 en la primera administración autonómica que implantó este programa de becas para la acreditación de competencias en lenguas extranjeras, un requisito exigido para los títulos de Grado y Máster, y que fundamentalmente se centra en el nivel B1.

En las tres ediciones anteriores se han concedido un total de 7.334 ayudas, dirigidas al objetivo fundamental de garantizar la igualdad de acceso del alumnado con dificultades económicas o menor renta familiar a los estudios de idiomas. Las ayudas se conceden una vez superadas las correspondientes pruebas y las universidades actúan como entidades colaboradoras para salvaguardar que las solicitudes aceptadas cumplan con estas condiciones.

La convocatoria de 2016 ya amplió el número de beneficiarios al incluir a todos aquellos que durante algún curso a lo largo de sus estudios universitarios, y no solo durante el anterior a la solicitud, hubieran obtenido una beca del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Asimismo, se simplificó el procedimiento al permitir la tramitación directa en el centro donde se cursa el Grado.

La directriz europea del 'Plan Bolonia' de dominar un idioma extranjero para la obtención del título universitario se ha ido implantando progresivamente en distintos países como fórmula para favorecer la internacionalización y la movilidad de los estudiantes. No obstante, la situación de las familias con menos recursos provoca que haya casos de alumnos que no pueden culminar su formación por no poder hacer frente a los gastos que supone.