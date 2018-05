Podem estudia personarse en las causas por la presunta financiación irregular del PSPV

El PSPV ironiza: "Si quieren personarse sin saber quién está imputado me parece bien, es como el guerrero del antifaz"

El secretario general de Podemos en la Comunitat, Antonio Estañ, ha avanzado este martes que la formación morada valora personarse en las causas judiciales que investigan la presunta financiación irregular del PSPV ante "la falta de información que dicen tener los propios partidos, sobre todo en Benidorm y Gandia". Con esta decisión, ha dicho, demostrarían que son "implacables" contra la corrupción.

Así lo ha indicado Estañ en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics en la que ha lamentado algunas de las explicaciones aportadas por los partidos ante la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc, partido mayoritario de Compromís. "Parte del problema es la falta de información, pero esto no puede demorarse mucho más y no lo vamos a permitir", ha advertido.

Actualmente cuatro juzgados investigan la financiación del PSPV: dos en Madrid, uno en Gandia y otro en Benidorm. De hecho, este lunes el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid acordó investigar parte de la presunta financiación del PSPV --que se inició en un juzgado de València-- en relación a un concurso de publicidad concedido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la empresa de comunicación Crespo Gomar en 2008, por lo que el juez ha citado a declarar a dos exaltos cargos de este Ministerio, la que fuera candidata socialista a la Alcaldía de Alicante, Etelvina Andreu y la entonces subsecretaria de Sanidad, Consuelo Sánchez Naranjo.

Estañ ha puntualizado que personarse es "una opción" que tienen que valorar y que respondería "a la falta de información que dicen tener los propios partidos, sobre todo en Benidorm y Gandia". Por tanto, ha puntualizado que todavía deben estudiar en qué juzgados se personan y dónde obtendrían más información.

A su juicio, con esta decisión demostrarían que son "implacables con cualquier sospecha de corrupción" porque "lo que nos estamos jugando es que no haya dudas sobre el ciclo nuevo que se ha abierto", ha subrayado, para recordar que ya dijeron en su día que "no convenía al Consell que este tema se fuera alargando en el tiempo". "Pedimos los informes a los partidos y a raíz de los mismos vemos cómo no acaban de aclarar algunas cuestiones", ha considerado.

Estañ ha subrayado que no quiere "un goteo de nuevas imputaciones que vaya fortaleciendo el mensaje de que todos los partidos son iguales y reaccionan igual ante la corrupción" y, por ello, ha abogado por "aclarar lo que queda por aclarar". "No entenderíamos que por cierta irresponsabilidad se ponga en peligro la legitimidad del Botànic para pelear la corrupción", ha apostillado.

Respecto a la imputación de Etelvina Andreu, ha considerado que el PSPV "debe de tomar alguna medida" y, en este sentido, ha recordado las palabras del vicesecretario del PSPV, Manolo Mata, quien "dijo que si se confirma imputaciones se tomarían responsabilidades políticas" y "no entenderíamos que no fuera así", ha manifestado el líder de Podemos.

ERROR POLÍTICO E INTELECTUAL

Al respecto, Mata ha considerado un "error político e intelectual" vincular esta cuestión con el gobierno del Botànic, que "lleva gobernando tres años y no ha habido ni un solo caso de corrupción ni imputaciones, solo algunas cosas marginales en algún ayuntamiento".

"Si Estañ dice que le gustaría personarse en las causas abiertas y especialmente en Gandia y Benidorm yo le felicito. Está muy bien luchar contra la corrupción. Es una cuestión muy cara pero que ayudará mucho a ver qué está pasando definitivamente. Si quiere personarse como acusación particular en Gandia y Benidorm sin saber quién está imputado también me parece bien, es como el guerrero del antifaz", ha apuntado.

Mata ha reivindicado que desde el PSPV cuando ha habido imputaciones "con una cierta verosimilitud" y que podían encaminar a la apertura de un juicio oral "se han tomado las decisiones más duras que hay" como en Alicante. "Si en estos cuatro procedimientos instigados por Estañ, la fiscalía o por quien sea y hay certeza de que se pueda abrir juicio oral y de que haya responsabilidad de alguien en concreto que sea militante, tomaremos una decisión", ha remarcado.

En el caso de Andreu, Mata ha puntualizado que es "una militante del partido en Alicante sin responsabilidades ni orgánicas ni institucionales", pero ha subrayado que si el juzgado estima que ha hecho algo irregular y que "eso es verosímil y la irregularidad tiene que ver con corrupción", tomarán las decisiones "que toquen".

PPCV: "ESTO ESTÁ EMPEZANDO"

Por su parte, la secretaria general del PPCV y portavoz adjunta en Les Corts, Eva Ortiz, ha afirmado que "hay quien quisiera que la investigación sobre la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc-Compromís fuera un mal sueño y acabara ya, y está empezando" y ha valorado la posibilidad de que Podemos se persone en la causa.

"Por una vez serían coherentes. Eso quiere decir que no tienen claro lo que les dicen sus socios de Gobierno y que creen que les están faltando a la verdad", ha manifestado, para criticar que la formación "está sustentando a un Consell que miente a la ciudadanía y a sus socios de gobierno".

"Si dan un paso adelante les diremos que bienvenidos a la coherencia que se echa muchas veces en falta en PSPV, Compromís y Podemos. Dan muchas lecciones de moral y ética pero a la hora de la verdad brillan por su ausencia", ha concluido.

Desde Compromís, su portavoz adjunta Mònica Àlvaro, ha admitido que le gustaría que las explicaciones del PSPV fueran "más contundentes" y ha señalado que en el Bloc no hay imputados y que, por tanto, las críticas de Podemos no van con ellos. Ha admitido que no están satisfechos con la organización de su contabilidad pero ha indicado que ya se han tomado medidas para solucionar el problema.

Finalmente, la síndica de Cs, Mari Carmen Sánchez, ha considerado que la imputación de Andreu hace "indispensable" la puesta en marcha de una comisión de investigación en Les Corts.