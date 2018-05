Vergeles destaca que su reprobación que pide el PP se desmonta con que los extremeños dan un "bien alto" a la Sanidad

8/05/2018 - 15:02

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha destacado que la reprobación que solicita el PP en la Asamblea para él ante la situación sanitaria de la comunidad se desmonta, ha dicho, con el argumento de que los ciudadanos le dan un "bien alto" a la Sanidad en la región.

MÉRIDA, 8 (EUROPA PRESS)

De este modo se ha pronunciado Vergeles al hilo del Barómetro Sanitario de 2017, según el cual los extremeños dan un 6,6 de nota media al sistema sanitario público de la región, cifra por la cual se ha mostrado "muy satisfecho".

Tras afirmar que dicha puntuación "es una noticia muy positiva" para su consejería, ha incidido en que durante esta legislatura el citado Barómetro Sanitario "no ha hecho más que crecer" en cuanto a la valoración de los ciudadanos de su Sanidad, lo que le lleva a concluir que "los únicos preocupados" por su reprobación como consejero "es el Partido Popular en Extremadura".

"Desde que hemos llegado a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales el barómetro sanitario no ha hecho más que crecer, y esto viene a desmontar que los únicos preocupados por mi reprobación es el Partido Popular en Extremadura, y por supuesto no los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad autónoma que dan un bien alto a la sanidad en Extremadura", ha declarado Vergeles a preguntas de los medios en una rueda de prensa este martes en Mérida sobre consumo de agua en el embalse de Los Molinos.

Por otra parte, preguntado también sobre críticas de CCOO del Área de Salud de Badajoz relativas a la espera de resultados de citologías y biopsias como consecuencia de la situación del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Infanta Cristina de la capital pacense, el consejero ha reconocido que "es cierto que se han producido una serie de bajas laborales en las semanas anteriores que ha hecho" que se tenga "un cierto retraso", aunque ha incidido en que "ya" han sido contratados técnicos para dichas labores "por encima de la plantilla"

"Ya llevamos varios días, desde la semana pasada, que hemos contratado técnicos de Anatomía Patológica por encima de plantilla", ha señalado Vergeles, quien ha defendido que "no hay ningún motivo para el alarmismo con respecto a este tema".

"Si en este momento la plantilla de técnicos de Anatomía Patológica es de 13 en el Infanta Cristina en este momento hay por encima de 14 técnicos de Anatomía Patológica", ha dicho el consejero, que ha añadido que "las muestras se están tramitando las no urgente no más allá de un mes, y las urgentes por supuesto se canalizan a través de la vía urgente y por lo tanto no está sometido a ningún retraso".