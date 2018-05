Atlantic Copper participa en el Encuentro Anual de la Industria del Cobre, que reúne a más de 150 empresas

8/05/2018 - 15:12

La compañía onubense Atlantic Copper ha participado de forma activa en la celebración de la reunión anual de la International Wrought Copper Council (IWCC), una organización que aglutina a la industria de cobre semi-facturera de todo el mundo, contando en la actualidad con más de 150 empresas miembros presentes en 25 países. Estas representan al 80 por ciento de la producción de cobre en el mundo, excluyendo a China.

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

La organización concentra a sus miembros una vez al año en sus Joint Meetings, a los que asisten ejecutivos seniors tanto de sus integrantes como de otras compañías del sector o representantes de asociaciones invitadas, como el International Copper Study Group (organismo perteneciente a Naciones Unidas) o el Centro de Estudios de la Minería (CESCO), entre muchos otros, segun han informado desde Atlantic Copper en una nota de prensa.

El escenario elegido para su celebración va rotando cada año entre distintas ciudades del mundo y, en 2018, Sevilla ha sido la elegida para acoger este encuentro, en el que se debaten temas de actualidad que afectan a la actividad industrial de manera directa o indirecta, y a él han asistido unas 200 personas de 20 nacionalidades.

El programa de la jornada, que no se celebraba en España desde el año 2001, concretamente en Barcelona, ha contado, entre otras, con las intervenciones de la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Natalia González; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; y el consejero delegado de Atlantic Copper y Senior Vice President of Marketing & Sales de Freeport-McMoRan, Javier Targhetta.

Targhetta ha subrayado ante los representantes de las empresas miembros del IWCC que el consumo de cobre y de energía se ha duplicado en los últimos 20 años, en línea con el crecimiento de la economía mundial. Esta tendencia de crecimiento seguirá produciéndose en los próximos años, principalmente por el efecto del crecimiento demográfico que se espera que llegue a los 9.700 millones en el 2050.

Este incremento de la población va muy ligado a la urbanización y ambos tendrán un impacto muy positivo en la economía global, ya que, además de acomodar a las personas, darles trabajo y ofrecerles servicios, indiscutiblemente contribuirán al consumo de más productos y recursos minerales. En este sentido, esto puede ser una oportunidad, ya que hay que satisfacer dicha demanda. Pero obligará a incrementar las medidas ligadas a la sostenibilidad, que deberán guiar todas las actividades para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Uno de los elementos que tendrá su incidencia directa en términos de sostenibilidad es la energía. En palabras de Targhetta, "se está desarrollando en el mundo una conciencia de sostenibilidad que está dando lugar a, entre otras, algunas políticas activas para la descarbonización de la economía. Estas políticas son la base de la llamada transición energética -hacía una energía más limpia- y que dará lugar a un gran crecimiento de las energías renovables. Teniendo en cuenta que la demanda energética se incrementará un 60% en el 2040, el 75% de dicho crecimiento vendrá de la mano de las renovables (40%) y del gas natural (35%)".

Por otro lado, ha comentado que "en dicha demanda energética, la electricidad será la que más crezca, debido al fenómeno llamado electrificación. De este crecimiento, el 50% vendrá del incremento del consumo por los motores eléctricos de la industria y de los procesos de refrigeración. El vehículo eléctrico, los sistemas de climatización y el uso de aparatos domésticos completarán el incremento del consumo eléctrico. Y todo ello dará lugar a un aumento en el consumo de cobre, dada las propiedades de conductividad eléctrica y térmica de este metal, por lo que su futuro es brillante".

SECTOR MINERO

Por su parte, la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Natalia González, ha subrayado el compromiso del Gobierno regional con la actividad minera, un sector con gran tradición en la Comunidad y que, hoy en día, es uno de sus más destacados motores de crecimiento. La actividad minera andaluza representa el 32% del sector a nivel nacional, alcanzando incluso el 75% en el caso concreto de la minería metálica.

De ahí la importante apuesta realizada por la Junta de Andalucía, a través del Pacto Andaluz por la Industria firmado en 2017, para atraer inversión al territorio y reforzar el tejido empresarial andaluz en su rama industrial.

Por último, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha comentado que "la ciudad está de enhorabuena, una vez más, por haber sido elegida sede de grandes eventos internacionales, de tan alto calado como el de hoy, completando así la vinculación de la capital hispalense a acontecimientos ligados al sector industrial y a las materias primas", como la celebración del Metallic Mining Hall de manera bienal o el reciente Congreso Internacional de Energía y Recursos Minerales, cuya XIV edición tuvo lugar el mes pasado.

Espadas ha resaltado que, "Sevilla es una ciudad abierta e innovadora, que promueve el desarrollo de la actividad industrial, por lo que agradecemos al IWCC que nos haya elegido para su reunión anual".

Tras la jornada, tuvo lugar una cena de gala en el Palacio del Marqués de la Motilla (Sevilla), que contó con las intervenciones de Stefan Boel, Chairman of the International Wrought Copper Council (IWCC); Oriol Guixá, Presidente de La Farga, y Javier Targhetta, Consejero Delegado de Atlantic Copper y Senior vicepresident of Marketing & Sales de Freeport-McMoRan, ambas empresas como representantes nacionales dentro de la Organización mundial.

En el evento, los invitados pudieron conocer una parte de la historia y la cultura del entorno en el que está ubicado el palacio, así como la importancia de la actividad minera en el territorio en su conjunto.