Una exposición de 92 fotografías de Saura muestra un reportaje "vital" de la España de los años 50

8/05/2018 - 15:12

El cineasta subraya que la fotografía es un "gran invento" e invita a reflexionar por qué se hacen tantas fotos con los 'smartphones'

ZARAGOZA, 8 (EUROPA PRESS)

Una colección de 92 fotografías en blanco y negro, realizadas por el cineasta Carlos Saura en los años 50 acercan al espectador a una España en blanco y negro y constituyen un reportaje "vivo y vital" de esa época, ha descrito el propio autor.

"Los que hacemos fotos tenemos una cultura visual y sabemos componer. No hay un deseo de hacer fotos artísticas, sino un reportaje vivo y vital y eso es lo que hay en esta exposición", ha revelado.

"La mayor parte, el 90 por ciento, están hechas sobre la marcha no están preparadas, sino a lo que cae. He llegado a ser un experto, a ser muy rápido, tenía una Leika M3 que era muy rápida y por eso he podido hacer estas fotos en su mayoría".

La muestra se puede contemplar en la Sala Goya del el Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, hasta el 30 de junio, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

La exposición se ha presentado este martes por la vicerrectora de Cultura y Proyección Social de la UZ, Yolanda Polo; la comisaria de la muestra, Oliva María Rubio y el propio autor, Carlos Saura, que ha venido acompañado de su hija Ana.

Estas instantáneas forman parte de un libro publicado en Alemania, que es empeño de un amigo de Saura tras una selección de fotografías tomadas en los años 50 y que ahora se divulgan en esta exposición.

"El libro no se va a volver a editar. Osea que olvidaros. No quieren hacer una nueva edición. No sé por qué, pero están las fotos", ha expresado Saura.

COLECCIÓN PRIVADA

En declaraciones a los medios de comunicación, el autor ha explicado que forman parte de una colección privada y muy personal que no tenía pensado publicar, aunque si tenía pensado hacer un libro sobre la España de los años 50.

"Era una España bastante miserable quitando la España oficialista en la que parecía que el turismo venía a España y se fomentaba el sol y el flamenco, pero era un territorio casi medieval con zonas como Sanabria que vivían en casas que eran medio chozas con los animales dentro y no había llegado la luz", ha descrito. Precisamente la llegada de la luz a estos pueblos le llevó a hacer un documental con el productor Eduardo Ducay.

"Así comienzo los reportajes ajenos a la música y danza, porque me dedicaba a la fotografía y era el fotógrafo oficial de los Festivales de Granada y Santander".

En esa época inicia una serie de viajes con su coche. "Quería ver cómo era mi país, que era más complicado y más pobre en unas zonas que en otras".

Pasados los años guarda las fotos y cuando surge la posibilidad de editar el libro revisa los negativos y entonces se dio cuenta de lo que ha cambiado este país.

"EL PARAÍSO TERRENAL"

"Los que hemos vivido mucho, tengo 86 años, lo percibimos en la forma de estar, de conversar, de vestir y la convivencia. Dicen que hay pobreza, y si lo dicen la habrá, pero comparado con esos años esto es como el Paraíso Terrenal", ha comparado.

De sus viajes por diversos países ha contado que "todo el mundo dice que España es maravilloso y solo los españoles hablan mal de España, cosa que debe ser verdad. Pero esta España no se parece en nada a la de antes", ha zanjado.

A su parecer, la fotografía "es un invento genial que permite la permanencia del pasado, de alguna manera, y es un invento que ha conseguido que todos podamos ahora recordar a padres, amigos y paisajes que hemos recorrido y más ahora con estos aparatos ridículos y pequeños que son unos móviles estupendos para hacer fotos".

"Es una especie de inflación. Se ha generalizado, todo el mundo lleva una camarita y por qué será eso" se ha preguntado, para apostillar que "será para dejar constancia de que has estado con amigos, en sitios y por lo menos es algo que hasta el invento de la foto no ha existido". También ha recomendado "hacer menos fotos y más buenas y no demasiadas y malas", ha bromeado.

COMISARIA

Yolanda Polo ha comentado que son 92 fotos divididas en 8 estampas de la España de los 50 en las que Saura refleja la vida cotidiana de determinados pueblos de España que permiten ver estampas tristes, como mujeres vestidas de negro, pero también alegres como fiestas y los bailes de las tardes de los domingos. "Será impactante por el nivel de las fotografías, preciosas que permiten trasladar al espectador a esa época", ha descrito.

La comisaria de la exposición, Oliva María Rubio, ha dicho que es una España de los 50 a la que lleva Saura al espectador y es el resultado de una "ambición de esa época antes del cine por hacer un libro sobre lo que descubría en sus viajes por España".

Es una España triste porque se encuentra mucha miseria, mujeres de negro y los medios de transporte son carretas tiradas por asnos y las calles están sin asfaltar, pero también retrata gente de una España abierta, sencilla, elegante y trabajadora, ha apuntado.

Estas imágenes de la mirada de Saura coinciden en el tiempo cuando España era un país de "suma atracción para fotógrafos de todo el mundo como Robert Frank, Cartier Bresson. Todos pasan por España porque era un momento de cierta apertura y vienen a ver qué pasa en este país".

Oliva Rubio ha indicado que se trata de ocho apartados que responden a ciudades o temáticas y un reportaje emotivo sobre Sanabria (Zamora) donde Saura "tuvo la suerte" de acompañar a Eduardo Ducay para hacer el documental "Carta de Sanabria" en 1959 donde el derrumbe de un presa en construcción inundó Ribadelago donde murieron 154 personas, algunas retratadas por Saura y que ya no existen.

Las 92 imágenes son testimonio de una época y un tiempo. "La pobreza de esa zona era de tal calibre que recodaba las Urdes retratadas por Luis Buñuel en los años 30, y casi 30 años después había una penuria y pobreza insoslayable", ha concluido Oliva Rubio.