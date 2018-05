El PP critica la "incoherencia" y la "doble vara de medir" de Cs en el caso de los bomberos

8/05/2018 - 15:18

La senadora del PP por Córdoba, Beatriz Jurado, y el portavoz popular en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, han criticado este martes "la incoherencia y la doble vara de medir" que, a su juicio, está demostrando Cs "en el caso del presunto amaño de las oposiciones de bomberos" de la institución provincial.

CÓRDOBA, 8 (EUROPA PRESS)

Así, según ha señalado Jurado en rueda de prensa, "mientras en unos sitios exige la dimisión de cargos públicos imputados, en Andalucía Ciudadanos consiente al PSOE que tenga imputados, como es el caso del senador del PSOE por Córdoba y alcalde de Priego, José Manuel Mármol".

En este sentido, Jurado ha recordado que "para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Senado, Cs exigió al PP la dimisión de una senadora que estaba imputada", mientras que "en Andalucía, manteniendo esa postura de partido cómodo y sonrisa fácil, Cs se dedica a apoyar a Susana Díaz y a tapar los presuntos casos de corrupción del PSOE", de modo que Cs "actúa con los imputados dependiendo del partido y del territorio al que pertenezcan".

Junto a ello, la también coordinadora general del PP cordobés ha resaltado que, desde "el profundo respeto al proceso judicial y a la presunción de inocencia de los imputados, lo cierto" es que en su partido están "preocupados ante la inacción y la falta de transparencia y de respuesta política por parte del PSOE en este asunto".

En su opinión, "es intolerable el silencio del PSOE, especialmente teniendo en cuenta que el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE cordobés, Antonio Ruiz, es el presidente del Consorcio de Bomberos de la Diputación, y que la número dos del PSOE y vicepresidenta del Consorcio, Dolores Amo, y el alcalde de Priego y senador del PSOE por Córdoba, José Manuel Mármol, se encuentren imputados", añadiendo Jurado que, "si el PSOE ha informado de algo, ha sido solo ante la insistencia del PP".

Por su parte, el portavoz popular en la Diputación, Andrés Lorite, ha recordado que "hoy hace un año desde que el senador socialista, José Manuel Mármol, imputado por el caso de los bomberos, perpetrara una moción de censura en el Ayuntamiento de Priego para arrebatar de la Alcaldía a María Luisa Ceballos (PP)".

Tras ello, según ha resaltado Lorite, a Mármol "le faltó poco tiempo para estar inmerso en un presunto caso de corrupción, ya que, según el auto judicial, se le está investigando por un presunto caso de tráfico de influencias dos meses después de eludir la voluntad del pueblo y arrebatar, junto con el PA y Podemos, la Alcaldía al PP".

Por otro lado, Lorite ha aclarado que su formación no ha tenido "más remedio" que personarse en el procedimiento judicial abierto, porque no tienen información, ya que "el PSOE no es transparente ni claro en este asunto", de modo que los populares tienen que informarse a través del "ámbito judicial, al no poder hacerlo por el ámbito político".

Por último, el portavoz del PP ha asegurado que desde su partido no se ha "denunciado a nadie", ni están "instruyendo nada" y solo exigen "que la sociedad cordobesa esté informada ante unos hechos que, si se demuestran que son ciertos, son de extrema gravedad".