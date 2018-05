Junta analiza la Feria de Abril con los presidentes de la Maestranza y apuesta por "homogeneizar" criterios

8/05/2018 - 16:51

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, María Esther Gil Martín, ha presidido la reunión de coordinación con los presidentes de los distintos equipos gubernativos que durante la reciente Feria de Abril han presidido los distintos festejos celebrados en la plaza de la Real Maestranza de Sevilla.

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

En este encuentro, la delegada del Gobierno, como autoridad taurina en Sevilla, ha valorado la unidad de criterios seguidos, en términos generales, por los distintos equipos para el correcto ejercicio de sus funciones, si bien ha destacado la "dificultad de una absoluta homogeneización" en estas actuaciones por la diferente personalidad de los presidentes y sus equipos, diversidad del público asistente, distintas circunstancias y diferentes festejos que agrupan cada uno de ellos múltiples elementos diferenciados.

A pesar de ello, según informa la Junta de Andalucía en un comunicado, en el ámbito de las funciones de la Presidencia, los cuatro aficionados de reconocido prestigio que ostentan la responsabilidad de presidir los festejos en la plaza de Sevilla han consensuado y mantenido algunos aspecto de sus actuaciones en temporadas anteriores.

Así, se ha hecho referencia al impedir la concesión de la primera oreja ante estocadas muy defectuosas o, en el supuesto de indulto, no proceder a la concesión del rabo ya que el torero, al no entrar a matar, se exime del riesgo del fallo con la espada, por lo que no resulta acreedor del obtener el máximo trofeo, como ha sucedido en los indultos acaecidos en los últimos años.

Esta homogeneización de criterios tiene su fundamento en el artículo 19 del vigente Reglamento Taurino Andaluz que, en una interpretación sistemática y, al margen de lo dispuesto en otros artículos del mismo, les obliga a "tener en cuenta los usos y costumbres tradicionales de cada plaza", resultando estos criterios de las decisiones adoptadas por ellos en las últimas temporadas en situaciones similares para "preservar la categoría y el rigor en una de las plazas más importantes del mundo".

Por otro lado, los presidentes de la Real Maestranza, en su análisis sobre el ciclo ferial, han adoptado como criterio conjunto para la próxima temporada vigilar la exigencia de la presentación de las corridas de toros, ya que en algunas ha sido algo inferior a lo habitual, a fin de subir el nivel en este aspecto en orden a brindar al aficionado sevillano la conformación zootécnica del toro que exige el prestigio de la plaza de la Real Maestranza.

Por último, la delegada se ha referido a la puesta en marcha de una jornada técnica para presidentes que desarrollará la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía durante el próximo mes de junio, con el fin de formar y establecer criterios comunes de actuación entre las personas que van a presidir los festejos taurinos previstos en las distintas plazas de la provincia de Sevilla.