La plataforma 'Balears diu No' organiza este miércoles en Palma una recogida de alegaciones contra las prospecciones

8/05/2018 - 16:57

La plataforma 'Balears diu No' ha anunciado que este miércoles, 9 de mayo, realizará una recogida de alegaciones a partir de las 10.00 horas en la plaza de España (Palma) contra las prospecciones, a raíz del nuevo proyecto MedSalt-2.

PALMA DE MALLORCA, 8 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado el colectivo en un comunicado, en esta campaña también participan las plataformas 'Eivissa Diu No', 'Eivissaantipetrolifera', 'Menorca diu No', 'Formentera Diu No', Marea Blava Mallorca y Alianza Mar Blava.

Asimismo, 'Balears diu No' ha lamentado que "los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos dañarían irremediablemente el ecosistema" y que esto "no es un riesgo asumible por las islas". Por ello, han asegurado que hay que proteger el Mediterráneo frente "a esta amenaza que sólo responde a intereses privados".

La plataforma ha señalado que es necesario que "toda la ciudadanía, así como el sector público y privado manifiesten su voluntad de proteger el medio ambiente".

En esta línea, ha criticado que el Gobierno central, "lejos de defender los intereses de Baleares, se posiciona a favor de un modelo energético con fecha de caducidad, haciendo caso omiso a las recomendaciones de los órganos internacionales competentes".

Finalmente, el colectivo ha informado que irán publicando en una lista los comercios adheridos para la recogida de firmas de las alegaciones, así como la situación de las mesas que pondrán los voluntarios. Esta información podrá ser consultada en el portal web www.balearsdiuno.es, donde también se pondrán descargar las alegaciones para mandar de forma telemática o entregar de forma presencial.