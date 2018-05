La ONCE dedicará el cupón del 10 de mayo al canario Benito Pérez Galdós

8/05/2018 - 17:08

La ONCE dedicará el cupón del jueves, 10 de mayo, a uno de los grandes representantes de la literatura española, el canario Benito Pérez Galdós.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 8 (EUROPA PRESS)

En concreto, la ONCE distribuirá cinco millones y medio de cupones con los que se difundirán el 175 aniversario del nacimiento del novelista, dramaturgo, cronista y diputado canario, señaló el delegado territorial de la organización en Canarias, José Antonio López Mármol, que ha presentado este cupón junto al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, entre otros.

Benito Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria, 10 de mayo de 1843, Madrid, 4 de enero de 1920) es uno de los grandes de la novela realista del siglo XIX, natural de Las Palmas de Gran Canaria, tras sus primeros estudios en su tierra natal, viajó a Madrid para estudiar Derecho. Fue en la capital española donde entró en contacto con los asistentes a las tertulias del Ateneo y los cafés Fornos y Suizo, según informó la ONCE en nota de prensa.

También escribirá en los diarios 'La Nación' y 'El Debate'; mientras que en el año 1873 inició la publicación de la primera serie de los 'Episodios Nacionales' con 'Trafalgar'. Además viajará por Europa gracias a su trabajo como corresponsal de prensa, entrando en contacto con diferentes corrientes literarias. En 1897, Galdós fue elegido miembro de la Real Academia Española.

En cuanto a sus obras destacan novelas como 'Fortunata y Jacinta' (1887), 'La Fontana de Oro' (1870), 'Doña Perfecta' (1876), 'Tormento' y 'La de Bringas'; 'Nazarín' (1895); o 'El Abuelo' (1897), entre otros muchos.

El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE, y gracias al Terminal Punto de Venta (TPV) el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.