La Junta encarga un estudio jurídico sobre la "posibilidad y fórmula" de compra de las VPO de Santiponce

8/05/2018 - 17:34

La Consejería de Fomento y Vivienda ha defendido este martes que ha solicitado un informe a sus servicios jurídicos, sobre la "posibilidad y fórmula legal", en su caso, para adquirir las 58 VPO de Santiponce (Sevilla) subastadas en favor de la empresa Japp Samarfa en el marco de la liquidación concursal de la extinta sociedad municipal Prosuvisa.

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de relieve el delegado territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, Jesús María Sánchez, defendiendo que se ha reunido durante el último mes "hasta en tres ocasiones" con la alcaldesa del municipio poncino, los portavoces de todos los grupos políticos y una representación de los inquilinos afectados, para informarles de "todos los trabajos y pasos que se han ido dando para buscar una solución a este problema".

"Tanto la alcaldesa, como todos los grupos políticos del ayuntamiento, así como los vecinos de estas viviendas, conocen y saben perfectamente que la voluntad de la Junta de Andalucía es buscar una solución a través de la posibilidad de comprar estas viviendas que pasarán a formar parte del parque público autonómico y así contribuir a la tranquilidad de sus inquilinos", ha señalado el delegado

Sánchez ha advertido además que para poder llevarse a cabo la adquisición por parte de la Junta, previamente es preciso "aclarar la legalidad de la operación", al encontrarse las 58 viviendas sometidas a dos planes de viviendas diferentes, con marcos jurídicos distintos según el momento en que se construyeron y que les era de aplicación.

Para ello, se ha solicitado formalmente un informe a los servicios jurídicos de la Consejería de Fomento y Vivienda, para que aclare "si es posible legalmente o no que se materialice la adquisición de estas viviendas". "Estamos dispuesto y tenemos la firme voluntad de hacerlo si es posible, ya que no se trata de un problema económico para su adquisición, sino jurídico, ya que necesitamos saber si procede legalmente o no la compra por parte de la Administración autonómica", ha precisado Sánchez.

AVISO A NAVEGANTES

"No estamos dispuestos a tolerar que desde ciertos grupos políticos de Santiponce se trate de desviar la atención sobre este problema y descargar la responsabilidad del mismo en el Gobierno andaluz, que ha venido a ayudar y a buscar una solución, cuando se trata de un tema exclusivamente municipal, en el que los dirigentes municipales que han estado al frente de esta empresa municipal durante su gestión en los últimos años son los que tienen que dar explicaciones a los inquilinos de estas viviendas del por qué y del cómo se ha llegado a esta grave situación, ante la cual la Junta está intentado arrimar el hombro y darle una salida, que deberá ser siempre dentro del marco de la legalidad y con todo el respaldo jurídico", ha incidido Sánchez.

En ese sentido, y mientras los inquilinos de estas VPO de régimen de alquiler han comenzado una serie de movilizaciones y este miércoles protestarán ante el Parlamento andaluz, Sánchez ha confirmado que por la mañana, antes de dicha movilización, se reunirá con el colectivo en el Ayuntamiento de Santiponce.