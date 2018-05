Funcionarios de Cultura y Turismo declararán como testigos este miércoles por los contratos de MÉS

Funcionarios de la Conselleria de Cultura, Participación y Deportes y de la Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo declararán este miércoles como testigos en la causa que investiga las presuntas irregularidades en contratos del Govern adjudicados a empresas del ex jefe de campaña de MÉS, Jaume Garau.

Los funcionarios comparecerán ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, el juez Enrique Morell, a partir de las 10.00 horas.

La Fiscalía abrió en abril del año pasado diligencias de investigación penal para el esclarecimiento de los contratos realizados entre empresas del entorno del ex jefe de campaña de MÉS y el Govern.

El Ministerio Fiscal presentó una querella por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias, tras inspeccionar los contratos adjudicados a Garau para la realización de estudios por varias Consellerias dirigidas por cargos políticos de MÉS, mediante un procedimiento negociado sin publicidad. En total, los contratos incluidos en la querella suman un importe aproximado de 127.000 euros.

Tras conocerse los contratos, la entonces consellera de Cultura, Transparencia y Deportes, Ruth Mateu, presentó su dimisión "para dar ejemplo" y defendió que no había cometido "ninguna irregularidad". Después de esta dimisión, MÉS per Menorca decidió salir del Govern.

El mes pasado, declararon como investigados, además de Mateu, el ex director general de Cultura, Jaume Gomila; el ex director del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), Josep Ramon Cerdà; el ex director de la Agencia de Turismo de Baleares (ATB), Pere Muñoz; y el responsable de la campaña de MÉS en las elecciones autonómicas, Jaume Garau.

Todos defendieron que los contratos se hicieron correctamente y que no hubo fraccionamiento, si bien no aclararon, como pedía la Fiscalía, quién decidió a qué empresas se invitaba al negociado sin publicidad. Se trata de una de las cuestiones clave puesto que varias empresas de Garau -CPC y Regio Plus- se presentaron a una misma oferta.