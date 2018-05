Un Congreso sobre el conflicto naval anglo-español entre 1580 y 1607 revisará el papel de la Armada Invencible

Contará con la participación de historiadores y profesores expertos en la materia procedentes de Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Arqua) de Cartagena acogerá entre el 22 y el 27 de abril de 2019 el I Congreso Internacional 'La Armada Española de 1588 y la Contra Armada Inglesa de 1589. El conflicto naval entre España e Inglaterra, 1580-1607' que, de forma pionera, revisará el papel de la Armada Invencible en el conflicto naval entre los dos países para, según ha dicho el delegado del Gobierno durante su presentación, desmontar los falsos mitos articulados en torno a ella.

"Han pasado 430 años en los que ha existido una versión interesada y sesgada como parte de esa leyenda negra que rodea todas las iniciativas españolas de aquellos momentos, por lo que esta iniciativa del Arqua y del Ministerio de Cultura pretende desmontar esos falsos mitos, acabar con esa leyenda negra injusta e injustificada y no permitir que nadie nos robe nuestras historia", ha indicado Bernabé en un acto en el que ha estado acompañado de Iván Negueruela, director del Museo y organizador del congreso, y Manuel de la Puente, Almirante de Acción Marítima.

El director del Museo, Iván Negueruela, ha indicado la idoneidad de un congreso de estas características, pues, prácticamente hasta 1988, "todos los españoles, incluida la enseñanza en escuelas y las universidades, habíamos asumido la versión que sobre la Armada Invencible habían difundido los propagandistas de la corte de la reina Tudor, la reina Isabel, una versión absolutamente taimada", explicó.

El congreso pretende hacer una revisión de la investigación interdisciplinar realizada en los últimos 30 años sobre este conflicto naval, con especial referencia a la Armada española de 1588 y la Contra Armada inglesa de 1589. Según indica en las bases de participación, aunque el conflicto entre Inglaterra y España había terminado en 1604, no fue hasta la huida de los Earl de Irlanda en 1607 cuando se puso fin a la amenaza de una mayor participación española en los asuntos ingleses en territorio irlandés.

Este I Congreso Internacional, que pretende estimular el inicio de nuevas investigaciones e investigadores en las materias objeto de debate, contará con un comité científico del que forman parte, aparte del propio Negueruela, prestigiosos historiadores como Geoffrey Parker, de la Ohio State University de Estados Unidos, autor de una biografía sobre Felipe II y uno de los mayores expertos en la España de los siglos XVI y XVII, o Declan M. Downey, del University College Dublin de Irlanda, entre otros destacados profesores e historiadores españoles, americanos y británicos.

"Es muy importante resaltar que aquí no se trata de hacer ninguna exaltación nacionalista ni nada parecido, sino de que podamos, como amigos, revisar históricamente y amigablemente un pasado común europeo", ha concluido Negueruela.

Manuel de la Puente, Almirante de Acción Marítima, ha agradecido la invitación a la Armada para participar en este congreso, e indicó que "es una buena oportunidad para dar a conocer una historia sin tergiversaciones ni intereses partidistas y que nos permitirá profundizar en aspectos que hasta ahora estaban un poco olvidados".

El Arqua ya ha abierto la convocatoria de presentación de comunicaciones para su posterior evaluación por parte del Comité Científico. Las personas interesadas en participar deberán remitir la preinscripción que encontrarán en la web, 'http://www.mecd.gob.es/mnarqua', antes del 2 de noviembre de 2018.

El Comité Científico está compuesto por el Capitán de navío José María Blanco Núñez (Armada Española, CEHISMI, España); el doctor Declan M. Downey (University College Dublin. Irlanda); Felipe Fernández-Armesto D. Phil (University of Notre Dame, US); el doctor Enrique García Hernán (CSIC, España); el doctor Manuel Gracia Rivas (Centro de Estudios Borjanos, RAH, España); y el doctor Colin Martin (University of St Andrews, UK).

Asimismo, estará integrado por Fionnbarr Moore M.A., (Underwater Archaeological Unit, Dublin, Irlanda); Hugo O'Donnell y Duque de Estrada (Real Academia de la Historia, España); el doctor Geoffrey Parker (Ohio State University, USA); y el doctor Iván Negueruela, coordinador (Museo Nacional de Arqueología Subacuática, Cartagena. España).