Baldoví, feliz como político mejor valorado: "Los políticos valencianos también somos capaces de dar buenas noticias"

8/05/2018 - 18:09

El portavoz de Compromís en el Congreso de los diputados, Joan Baldoví, ha manifestado estar "muy feliz" tras haber sido elegido como el político mejor valorado de España en el Barómetro del CIS de abril: "Como valenciano estoy muy orgulloso de que un político valenciano salga bien, los políticos valencianos también somos capaces de dar buenas noticias".

VALÈNCIA, 8 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press el parlamentario, que asegura que esto demuestra que la gente valora el trabajo de Compromís en la Cámara baja y que los parlamentarios de la coalición son "políticos tranquilos".

"Me dicen siempre por ahí que me explico bien, que se me entiende", ha indicado, para agregar que él intenta siempre mantener un talante "conciliador" en un tiempo en que los discursos políticos son "más agresivos".

Ha señalado que "da gusto que salga algún político valenciano" en los medios por una cuestión positiva el mismo día que el Tribunal Supremo ha confirmado íntegramente la sentencia del TSJCV por amañar contratos entre la Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana dirigida por Milagrosa Martínez y la trama Gürtel.

Baldoví ha explicado que algunos compañeros en el Congreso le han felicitado, incluso desde la bancada 'popular', pero no le han pedido consejo. "Normalmente tengo una buena relación con todo el mundo", ha afirmado, y "cada uno el política hace las cosas como las hace".

Además, también ha indicado que el barómetro del CIS es "una buena noticia" no solo para él, sino para Compromís, porque le da resultados "magníficos" y coloca a la formación "en la parte más alta de toda la serie histórica". Esto, ha agregado, supone "un impulso para afrontar la próxima campaña". "Esperemos que se cumpla", ha concluido.