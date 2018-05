Cis. santamaría minimiza la caída del pp en las encuestas: "miden un momento determinado"

8/05/2018 - 18:17

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recurrió este martes al estribillo habitual de desdén a las encuestas cuando se le preguntó por el Barómetro del CIS publicado este mañana, que constata la tendencia a la baja del PP y al alza de Ciudadanos. "Son un instrumento de trabajo, miden la opinión pública en un momento determinado", dijo.

Cuando se le preguntó, en los pasillos del Senado, si le preocupa el Barómetro que atestigua que el PP sigue bajando en intención de voto y apenas saca dos puntos a Ciudadanos, Santamaría respondió que "las encuestas son instrumentos de trabajo, miden la opinión pública en un momento determinado" y que "es tradición por parte del Gobierno no comentarlas", en su respeto a la "máxima independencia y autonomía" que tiene el CIS.

La insistencia de los periodistas sólo obtuvo de la vicepresidenta un matiz más: que "en escenarios en los que no hay elecciones convocadas", como es el actual, en que no ha pasado ni "un año y medio" desde la formación del Gobierno, las encuestas "son un instrumento más de trabajo" que "te puede dar una temperatura en un momento concreto y determinado, los 10 días en que se hace el trabajo de campo". Y, en un último despeje, dijo que "hay que estar más pendientes de los números de la economía y el bienestar que de lo que puedan decir las encuestas,que son encuestas y no urnas".

Preguntada si podría figurar como candidata del PP a la Comunidad o el Ayuntamiento de Madrid, Sáenz de Santamaría recordó que se le ha preguntado muchas veces por este tema y zanjó: "Digo lo mismo porque no puedo decir otra cosa".

(SERVIMEDIA)

08-MAY-18

KRT/IPS/pai