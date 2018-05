'la manada'. catalá atribuye a la falta de "sensibilización" que el juez del voto particular viera "jolgorio" en la víctima

8/05/2018 - 18:32

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, atribuyó este martes a la falta de "sensibilización" y no a las leyes que un juez pueda ver "jolgorio" y "regocijo" en una víctima forzada sexualmente, en clara referencia al magistrado Ricardo González, que redactó el voto particular en la sentencia contra los cinco jóvenes de 'La Manada'.

Catalá se refirió a este asunto en el Pleno del Senado, donde contestó a una pregunta de la senadora del PNV María Eugenia Iparagirre sobre la sentencia de 'La Manada' y a otra sobre la igualdad en la Administración de Justicia que le hizo Yaiza Castilla, de la Agrupación Socialista de La Gomera.

Fue durante la respuesta a esta parlamentaria socialista cuando el ministro, aunque sin citarlo expresamente, se refirió al magistrado Ricardo González, del que la semana pasada dijo que todo el mundo sabía que este funcionario tiene un "problema", sin aclarar de qué se trataba.

A este respecto, el ministro se mostró este martes de acuerdo con la senadora Castilla en que es necesaria la "formación" y la "sensibilización" sobre la mujer en el ámbito judicial, "con el establecimiento de una cultura que establezca la igualdad y una visión de género en todas las políticas públicas".

Fue en este momento cuando el titular de Justicia aludió, aunque sin mencionarlo, al juez Ricardo González. "No son las leyes", afirmó, las que dicen que de una víctima se pueda decir que ha tenido regocijo o jolgorio, no son las leyes que dicen que una víctima cerró o no cero bien las piernas; es la cultura, es la formación, es la sensibilización. En eso sin duda hay que seguir trabajando".

Catalá se refirió así veladamente al voto particular del juez González en la sentencia de 'La Manada', en la que habló de que en los vídeos grabados por los acusados sólo veía a cinco varones y una mujer practicando "actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo".

Al mismo tiempo, en respuesta a la senadora del PNV María Eugenia Iparagirre, el ministro dijo que "en absoluto" se puede descalificar a todos los tribunales españoles por la sentencia de 'La manada', porque "la Justicia es mucho más que una sentencia". Añadió que España tiene un sistema judicial "de calidad" y que el Gobierno está "comprometido" en profundizar en la igualdad de la mujer.

Por su parte, la senadora Castilla consideró que el Ejecutivo no está luchando de forma "creíble" por la igualdad de hombres y mujeres en el mundo judicial, como lo prueba la ausencia de ellas entre los altos cargos del último acto de apertura del Año Judicial. Por este motivo, esta parlamentaria reclamó al ministro que actúe "de manera firme" y por una igualdad "real y efectiva" en el ámbito judicial.

A su vez, la senadora Iparagirre atribuyó la sentencia de 'La Manada' a que en España existe una "tradición patriarcal" en el Derecho Penal", que dijo está diseñado "por y para los hombres". Esta representante del PNV añadió que esta resolución no es un "caso aislado", que atribuyó, además de a la regulación penal vigente, a la formación de jueces y magistrados.

