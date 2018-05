Carnero apunta que sólo hay una tarjeta en Faffe que gastó 1.563 euros en tres años y destaca colaboración con Justicia

8/05/2018 - 19:12

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, Javier Carnero, ha asegurado que sólo había una tarjeta de crédito en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y ha explicado que con dicha tarjeta se gastaron 1.563 euros en tres años --2008, 2009 y 2010--, tras lo que ha insistido en la "absoluta colaboración" con la Justicia por parte de la Junta de Andalucía.

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

Carnero no ha querido entrar en el contenido de lo gastado por dicha tarjeta, como este martes ha detallado el PP, ya que "es parte de las diligencias que están desarrollándose en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla".

El consejero ha mostrado su "absoluto respeto a la labor de la Justicia y a su independencia" y ha reiterado su "total colaboración" con los órganos judiciales, apuntando que el Gobierno andaluz se encuentra personado en la causa de la formación, de donde se desgaja como pieza separada esta investigación sobre las subvenciones de la Faffe.

Por ello, ha rechazado valorar las diligencias judiciales "y debemos dejar que siga su curso", aunque ha dejado claro que existe "tolerancia cero" de la Junta "frente a la corrupción" y también "tolerancia cero frente a la difamación que hacen algunos partidos".

El consejero ha detallado toda la documentación que su departamento ha aportado al juzgado en las causas judiciales relacionadas con la formación, que ha supuesto "enorme carga de trabajo adicional" para la propia Consejería, precisando que el primer requerimiento que se efectuó fue en enero de 2015, enviándolo la Junta en febrero de ese mismo año.

Carnero ha resaltado que "se le ha mandado al juzgado y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil documentación en papel y en CD" sobre la contabilidad de la Faffe, además de un ordenador portátil "donde además se le ha dado formación a los agentes para poder acceder a los programas de contabilidad".

"Nos han solicitado copia de los 53 expedientes y de las auditorías de regularidad que afectaban al control de la Faffe", ha aseverado el consejero, quien ha explicado que el pasado 28 de marzo de 2018 se recibió petición del juzgado para ofrecer información sobre el pago con una tarjeta "y la Junta está trabajando en esa argumentación, que incluye la petición del repositorio de correos electrónicos".

Ha dejado claro que "toda la información solicitada se podía consultar desde el ordenador, que posee tres millones de registros" y ha explicado que la Junta está trabajando en un nuevo envío de documentación "por si la UCO lo requiere".

LA TARJETA

Sobre la denuncia efectuada por el PP, Carnero ha dejado claro que se trata de una sola tarjeta, asociada a la dirección general de la extinta Faffe, y ha apuntado que existían otras tarjetas "pero sólo empleadas para la reposición de combustible y el pago de peajes".

Ha indicado que dicha tarjeta se anuló con la extinción de la Faffe y ha precisado que, analizando la liquidación anual de esta tarjeta, "ofrece un saldo de 359 euros en 2008, un total de 607 euros en 2009 y 597 euros en 2010".

En ese sentido, no ha querido entrar en el contenido de los pagos con dicha tarjeta, "pues ello forma parte de las diligencias que se están siguiendo", aunque ha reiterado que la Junta "se encuentra personada en esta causa desde el principio y es la primera interesada en conocer la verdad y en que esto termine".

"Sobre las investigaciones en curso no me voy a pronunciar, no vamos a dirimir ni queremos entrar en qué se han gastado esas cantidades, y el PP tendrá que demostrar todo lo que ha dicho", ha aseverado Carnero, quien ha añadido que "meterse en la mente del PP se me hace difícil".

Por otra parte, ha rechazado las críticas del PP, que los tildan de "poco colaboradores", cuando, según el consejero, "hemos remitido todas las peticiones de documentación y atendido todos los requerimientos en plazo, en fecha y forma, y en algunos casos con menos de tres día de intervalo entre la petición de información y la remisión de documentación". "No es cierto que haya poca colaboración de la Junta", ha añadido.

"Le hemos entregado a la UCO un ordenador para poder acceder a todos los programas y hemos otorgado formación para ello", ha insistido en el consejero, quien ha insistido en que la Consejería "está siempre a disposición del juzgado y de la Cámara de Cuentas".

Preguntado por el antiguo responsable de la Faffe, Fernando Villén, Carnero se ha limitado a decir que "el señor Villén ya no está y yo no estaba cuando estaba el señor Villén", apuntando que la tarjeta estaba a nombre de la dirección general de la Faffe, reiterando que le consta que sólo existe una tarjeta y ha apuntado que no se sabe si hay pagos y devoluciones en dicha tarjeta.

Ha recordado que el juzgado que investiga la formación ha sacado una pieza separada sobre los informes de auditoría de regularidad de control de subvenciones de la extinta Faffe, se le está enviando "todo lo que pide el juzgado", y se encuentra todo aún en diligencias previas, por lo que ha apuntado que "no sabemos cómo puede terminar, y puede ocurrir que todo acabe en nada".