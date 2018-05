La Junta garantiza la asistencia en Urgencias Hospitalarias pese a la huelga de los MIR desde el viernes

8/05/2018 - 19:22

La Junta de Andalucía ha garantizado que "la población debe tener la tranquilidad de que la asistencia sanitaria estará garantizada" en las Urgencias de los hospitales Virgen de las Nieves y Campus de la Salud de Granada, pese a la huelga convocada por la Asamblea de Médicos Internos Residentes (MIR).

GRANADA, 8 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, la Junta ha señalado que este martes se ha mantenido la última reunión entre las direcciones gerencias de los hospitales Virgen de las Nieves y Campus de la Salud y la del Distrito Granada Metropolitano con los representantes de los MIR, en lo que ha sido "una continua disposición al diálogo por parte de la administración sanitaria, con el ánimo de llegar al entendimiento y a la colaboración para que esta huelga no se produzca".

Ambas direcciones han presentado un documento a los representantes de los Médicos Interno Residentes en el que se incluyen "propuestas concretas de mejora" en la docencia con las que se "da respuesta a todas y cada una de las demandas del colectivo MIR", tras las distintas reuniones mantenidas. En estos encuentros, también han participado la gerencia del Distrito Sanitario Granada Metropolitano y las tres jefaturas de docencia de los dos hospitales universitarios y Atención Primaria.

"Somos sensibles a las inquietudes planteadas por los médicos residentes y, por ello, manifestamos la voluntad expresa de establecer las actuaciones necesarias para que la experiencia de la formación especializada en nuestros hospitales y centros de salud sea satisfactoria", han señalado desde la Junta.

El objetivo es que los centros sanitarios de Granada sigan siendo "lugares de excelencia y atractivos para la formación de especialistas". De hecho, cada año, "cerca de medio millar de residentes se forman en las distintas especialidades de nuestros centros sanitarios".

Por todo ello, las medidas propuestas en el documento están encaminadas a seguir manteniendo los niveles de calidad en la docencia, haciéndola compatible con la asistencia sanitaria en loa centros, cumpliendo con la normativa vigente a nivel estatal.

Entre las medidas propuestas, se garantiza "la tutorización de cada residente de primer año por un médico adjunto, cuya función es la de supervisar todas la actuaciones clínicas que desempeñan los residentes".

Además, se contempla "la creación de grupos de trabajo y de mejora en los que participarán activamente los médicos residentes, en los que se abordarán temas como la clasificación y humanización de los servicios de Urgencias".

Asimismo, se incrementará la naturaleza docente de las sesiones clínicas de cambio de guardia "facilitando la incorporación de los residentes". Igualmente, el Plan de Supervisión de los MIR --en el que se establecen de manera anual las competencias y la supervisión de este colectivo-- incluirá las nuevas medidas propuestas en el actual documento para la mejora de la docencia.

"Contaremos con la colaboración de los jefes de servicio y de estudios de los hospitales para cumplir con estos compromisos y obtener los mejores resultados en su puesta en marcha y seguimiento", han agregado.

Desde las direcciones gerencias, se ha hecho "especial mención a la labor diaria de los médicos de Urgencias, compaginando, desde el rigor y el compromiso asistencial, la práctica clínica y la labor docente".

En este sentido, cabe señalar que los hospitales de Granada han culminado la reorganización hospitalaria de su mapa sanitario, a finales del pasado mes de marzo. Por tanto, hace poco más de un mes que se ha restablecido la normalidad. Este escenario ha influido en los profesionales y ha afectado "el normal funcionamiento de los centros". Al hilo de ello, los residentes incorporados en mayo de 2017, han tenido que convivir con "estas circunstancias excepcionales", al igual que el resto de profesionales de los hospitales.

La Junta ha agradecido por ello "el especial esfuerzo realizado por todos los profesionales sanitarios para mantener unos adecuados niveles de calidad en todos los ámbitos, incluido el de la docencia".

Ha afirmado que el documento presentado este martes a los MIR "da respuesta, con medidas concretas, al cien por cien de las demandas planteadas" en materia de docencia, por lo que cree que "no hay motivos para no alcanzar un consenso responsable que sería beneficioso tanto para los profesionales residentes como para la ciudadanía".

CONVOCATORIA DE HUELGA

Por su parte, los Médicos Internos Residentes (MIR) dan por rotas las negociaciones y mantienen para este viernes el inicio de la huelga indefinida en las Urgencias Hospitalarias del Área de Salud de Granada que habían convocado inicialmente a partir del 27 de abril por "las precarias condiciones" en las que se ven "obligados a atender a los pacientes durante las guardias".

Está previsto que la huelga comience a las 15,00 horas, tras no haberse registrado, según fuentes de la plataforma de los MIR consultadas por Europa Press, avances en los encuentros celebrados durante "16 días de negociación" en que los representantes de la Asamblea de Médicos Residentes consideran que el SAS no ha planteado "medidas concretas".

La plataforma se creó a raíz de una reunión celebrada a principios de año para abordar las condiciones en que realizan su trabajo, de lo cual surgió un manifiesto, que firmaron unos 220 residentes de los alrededor de 300 que realizan las guardias en ambos hospitales granadinos, todos llamados a la huelga a partir del viernes.

Estas mismas fuentes han pronosticado el "éxito" de la huelga en sus primeras jornadas, y han lamentado las repercusiones que pueda tener para la población, pues "el 60 por ciento de la plantilla de Urgencias no estará", según sus previsiones, a no ser que el SAS "no cumpla la ley" en materia de personal para cubrir estas plazas.