UGT y CSIF cuestionan la validez de interrumpir el paro de justicia: "No existe legalmente esa figura"

8/05/2018 - 19:54

La Xunta asegura que no ha recibido "comunicación oficial" alguna y se remite a la llamada de Rueda a los sindicatos a actuar "con claridad"

La Xunta asegura que no ha recibido "comunicación oficial" alguna y se remite a la llamada de Rueda a los sindicatos a actuar "con claridad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 (EUROPA PRESS)

UGT y CSIF cuestionan la validez de la decisión anunciada este martes por los cuatro sindicatos que siguen en el comité de huelga (SPJ-USO, AXG-CUT, STAJ y CIG) de "interrumpir" el paro indefinido iniciado el pasado 7 de febrero y que ha superado ya los tres meses de duración.

Fuentes de ambos sindicatos han trasladado a Europa Press sus "dudas" y han incidido en que una huelga "no se suspende", sino que, cuando se cierra el conflicto, se desconvoca legalmente. "Una huelga no se interrumpe, no existe legalmente esa figura", han coincidido dirigentes de ambos sindicatos.

Si CC.OO. ratificó la pasada semana que abandonaba el comité de huelga y que sus afiliados retomarían la actividad, UGT y CSIF continúan en este órgano, pero no han participado activamente en el mismo desde la polémica votación del preacuerdo con la Xunta que rechazaron CUT, STAJ y CIG.

UGT, pendiente de una reunión interna para decidir en la próxima jornada si continúa con el paro, insiste en que solo volverá a participar en el comité si los sindicatos que "amenazaron y coaccionaron" piden "disculpas" a sus compañeros. En todo caso, como foro para resolver el conflicto apunta a la mesa sectorial.

Por su parte, fuentes de CSIF han ratificado a Europa Press que ellos irán decidiendo en qué reuniones participan --ya sean multilaterales o bilaterales, con el resto de sindicatos o con la Xunta-- sobre la marcha y según lo que determinen sus órganos internos.

Las mismas fuentes han ratificado, además, que intensificaron su campaña a favor de la mediación --apuntan a Agustín Azparren Lucas--, como vía "rápida y válida" para cerrar el conflicto. Una vía que piden no confundir con el "laudo arbitral" que propone la CIG y que implicaría que las partes "aceptasen someterse al aludo del árbitro".

LA XUNTA, SIN COMUNICACIÓN OFICIAL

Entre tanto, fuentes de la Xunta han confirmado a Europa Press que no han recibido ninguna comunicación oficial por el momento y, en todo caso, se remiten a las declaraciones realizadas por el vicepresidente, Alfonso Rueda, en las que instó a los sindicatos a actuar "con claridad" para poder cerrar el conflicto.

Su última propuesta sigue sobre la mesa, pero advierte que no se aceptará una cláusula de revisión que sitúe a los funcionarios de justicia "siempre" como "cuartos" en la tabla salarial de comunidades ni un plan de recuperación del trabajo "solo para huelguistas".

Precisamente, en la jornada en la que el seguimiento se ha situado por debajo del 4 por ciento, fuentes sindicales advierten de los riesgos que conlleva que la actividad "se normalice" y los funcionarios retomen sus tareas sin haber pactado antes un plan de recuperación, como vía no solo de agilizar el trabajo pendiente sino también de reponerse del impacto económico del conflicto.