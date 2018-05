PSOE y Unidos Podemos rechazan el MIR educativo de Ciudadanos por dañar la imagen del profesorado

8/05/2018 - 19:50

ERC y PDeCAT no se creen la preocupación de los naranjas por los decentes tras acusarles de adoctrinamiento en Cataluña

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El PSOE, Unidos Podemos, el PNV y los partidos independentistas catalanes han coincidido en rechazar la propuesta de Ciudadanos de crear un MIR educativo pues consideran que con ello se daña a la profesión docente, a la que, a su juicio, el partido naranja está culpabilizando de la mala calidad del sistema educativo español.

La proposición no de ley de la formación naranja, en la que reclama una normativa reguladora para lograr un sistema de selección y formación de profesores, se ha debatido este martes en el Congreso sin que los de Albert Rivera hayan conseguido el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios.

Sólo el PP se ha mostrado dispuesto a votar favorablemente a la propuesta en la que Ciudadanos plantea un examen nacional para los docentes, una vez que hayan obtenido el grado universitario correspondiente y antes de que comiencen la formación teórico-práctica y consigan la homologación, correspondiente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La portavoz de Educación naranja, Marta Martín, ha aclarado que estas medidas "afectan a los que vendrán y no a los que están", ya que la propuesta de su partido "nada tiene que ver con la carrera laboral, los recursos humanos o el acceso a la función pública docente", sino con "la formación". "Queremos que los mejores se conviertan después en los mejores profesores", ha explicado la diputada, para señalar que también buscarán que los maestros más veteranos puedan trasladar a estos profesionales lo que saben.

APOYO DEL PP

El apoyo del PP, según ha explicado su portavoz en esta materia Santiago Pérez, se debe a que se trata de una propuesta que los 'populares' ya habían presentado en anteriores legislaturas. Para Pérez, este modelo tiene sus bondades y "hay que aprovecharlas", aunque ha señalado que habrá que "tener en cuanta a los profesores". "La sociedad nos demanda una formación de los docentes y el apoyo al inicio de su vida profesional", ha indicado el diputado, para declarar que esta tarea se debe abordar "con responsabilidad".

Frente al voto a favor anunciado por el PP, el PSOE ha adelantado que no apoyará una iniciativa que no ha contado "con un solo sindicato". Para la responsable socialista en materia educativa, Luz Martínez Seijo, una propuesta como esta necesita "un debate sereno" sobre la formación inicial de los profesores y tratar la motivación, las estructuras de las prácticas o la preparación para nuevas competencias, como la orientación.

A su juicio, este texto de Ciudadanos muestra que no está preocupado por la situación de los profesores y que "lo único que pretenden es usar la educación para lograr un buen titular y no para defender" la profesión docentes.

Para su homólogo de Unidos Podemos, el diputado de En Comú Joan Mena, la formación naranja es "hipócrita", por señalar continuamente al cuerpo docente "como culpable de la mala educación que vive la enseñanza española", mientras aprueba con el PP unos presupuestos que continúan con los recortes en esta materia.

Mena ha calificado la proposición no de ley de "inconsistente" y "Una carrera de obstáculos para precarizar los primeros años de docencia y despedir a unos interinos ya machacados por el sistema". "Parten de una premisa que no es cierta, no siempre los que sacan las mejores notas son los mejores profesores", ha explicado el diputado, que también es maestro. En su opinión, aspectos como "la empatía con el alumno" no se consigue sacando mejores calificaciones.

RECONOCIMIENTO AL COMPROMISO DE LOS PROFESORES

Desde el PNV, su portavoz de Educación, Joseba Agirretxea, ha criticado la propuesta de los naranjas porque, según ha explicado, "ignora el marco jurídico español, atacando las competencias de las universidades, ignorando intencionadamente la realidad sociolingüística de cada comunidad autónoma, o la autonomía de los centros". "Se desprecian también las lenguas cooficiales", ha lamentado Agirretxea, que ha señalado que los de Albert Rivera quieren "volver a aquella escuela nacional" que hacía "que todos hablaran en cristiano".

Por su parte, los partidos nacionalistas catalanes han destacado la "falsedad" de Ciudadanos preocupándose ahora por los docentes cuando, a su juicio, no "respetan" la actividad de estos profesionales cuando, durante meses, les han acusado de adoctrinar a los alumnos en Cataluña.

"Debe haber reconocimiento a la labor de los docentes en una época de recortes y asumiendo que, en la cuenta de resultados, las mejoras no se entenderían sin el compromiso de los profesores", ha declarado el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá.

El diputado ha enseñado al Hemiciclo la imagen de unas pintadas en las que se acusa, con sus nombres, a varios profesores de "ratas" o "nazis", por adoctrinamiento. Una pintada que, según ha señalado, "Rivera ha jaleado" en su cuenta de Twitter.

En el mismo tono, el representante de PDecAT en este debate, Sergi Miquel, ha acusado a Ciudadanos y PP de tener "mucha cara" al defender a los docentes a través de una iniciativa, cuando han llevado a investigación a profesores en Cataluña por amenazas a hijos de guardia civiles, o a colegios por supuesto adoctrinamiento.