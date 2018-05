Álvarez ve el cine como una "extraordinaria herramienta" para modificar mitos y prejuicios sobre la enfermedad mental

8/05/2018 - 19:58

La consejera de Salud inaugura en Sevilla el 'IV Festival de Cortos y Salud Mental', al que se han presentado más de 200 trabajos

La consejera de Salud de la Junta andaluza, Marina Álvarez, ha calificado este martes el cine como una "extraordinaria herramienta" para modificar mitos y prejuicios instalados sobre la enfermedad mental, además de un "gran instrumento" para denunciar injusticias y permitirnos conocer la realidad de las personas con enfermedad mental.

Durante la inauguración del 'IV Festival de Cortos y Salud Mental' en el Auditorio de CaixaForum de Sevilla, que en esta edición lleva el lema de 'Testigos de mirada', la titular de Salud ha señalado que la "magia del cine genera empatía sobre la situación que se vive en la pantalla y estimula nuevas formas de pensar sobre los roles sociales, por lo que es una forma positiva de convivir y con la que enriquecernos".

Según un comunicado, la consejera ha estado acompañada en la gala inaugural por el director de personas con Discapacidad de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Gonzalo Rivas, el director general de Innovación Cultural y del Libro de la Consejería de Cultura, Antonio José Lucas, la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, María Ángeles Fernández, y la presidenta de la Asociación de Familiares, Allegados y Personas con Trastorno Mental Grave (Asaenes), Rocío Lozano, entidad que organiza esta iniciativa desde hace doce años junto al Hospital Virgen Macarena de Sevilla.

La consejera ha destacado el "doble beneficio" de este festival para las personas con enfermedad mental y para el conjunto de la sociedad, porque combatiendo el estigma "nos enriquecemos de la diversidad y de la contribución de todos sus miembros". Marina Álvarez ha señalado que el festival de cine se ha consolidado como una "forma efectiva y moderna de contar la auténtica realidad de las personas que tienen un problema de salud mental".

Más de 200 trabajos se han presentado en este 'IV Festival de Cortos y Salud Mental' --Cine Mental--, procedentes de distintos puntos de la geografía española, así como cortometrajes internacionales provenientes de puntos tan dispares como Estados Unidos, Canadá, Francia, Taiwán, Australia, Barbados, Israel, Irán, Austria, México, Brasil o Siria, entre otros.

Con cuatro ediciones y casi un centenar de trabajos proyectados, este festival se ha convertido en un referente en el análisis y reflexión del enfoque que el cine realiza sobre las personas con problemas de salud mental, y de cómo aquel puede ayudar a eliminar los estigmas que recaen sobre este colectivo.

A la estrecha colaboración que han mantenido Asaenes y el Hospital Virgen Macarena de Sevilla desde el principio de esta iniciativa, se han unido sumando otras entidades, como son las consejerías de Salud, Cultura e Igualdad y Políticas Sociales, los hospitales Virgen del Rocío y Valme, el Ayuntamiento de Sevilla, la Fundación Audiovisual de Andalucía, la Facultad de Comunicación, la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem), la Obra Social de La Caixa, la asociación cultural Linterna Mágica, el Colegio de Psicología de Andalucía Occidental y RTVA.

PROGRAMACIÓN

Los cortometrajes finalistas se proyectarán en cuatro sesiones: dos en el Aula Magna del Hospital Universitario Virgen Macarena (días 9 y 10 en horario de mañana) y otros dos en el auditorio principal de CaixaForum Sevilla (los días 9 y 10 en horario de tarde).

La obra de Isaac García Minar, 'Las aventuras de Trending & Topic', brirá la sección matutina del día 9 de mayo en el Aula Magna del Hospital Virgen Macarena. A continuación, se visionará el corto de animación 'Twice Upon a Time', de Vojin Vasovic, seguido de 'La habitación de las Estrellas', dirigido por Ilune Díaz y, por último, la ficción 'Me muero x ti' de Sebastián Talavera. Una vez visionados los cortometrajes, se dará paso a una mesa redonda.

Ese mismo día por la tarde, el Auditorio CaixaForum acogerá la segunda sesión, donde se proyectarán las obras ST (R) AY, de Chiang Yao; La Photographe, dirigida por Bertand Normand; la ficción Artemis & the Astronaut, de A.L. Lee; y el documental de Carlos Caro, Netuu. Seguido por una mesa redonda.

El 10 de mayo, igualmente, se sucederán dos sesiones. La primera a las 11,00 en el Aula Magna del Hospital Virgen Macarena, donde se proyectarán 'El mirador', de Alberto Pueyo Salvadó, seguida de la obra del andaluz David F. Torrico, 'Candela'; la ficción 'Noche de reyes', dirigida por Javier Gimeno Lausín; y 'Viaje en punto muerto', un corto de ficción andaluz de la cineasta Andrea Fonseca. Del mismo modo que en las sesiones del día anterior, tras la proyección de los cortos se pasará a una mesa redonda.

Una vez más, el Auditorio CaixaForum acogerá el día 10 de mayo la sesión de tarde donde se proyectarán, 'Julia y Manuel' de Iñaki Sánchez Arrieta, seguida de la ficción de Fabrice Braca, 'A Whole World for a Little World'; '3 gramos de fe', dirigida por José A. Campos: y 'Agelasta', un cortometraje de ficción de Sara Gracía Jiménez. Para finalizar la sesión de tarde, se realizará una mesa redonda.

Finalmente, el 11 de mayo tendrá lugar la gala de clausura en el Auditorio CaixaForum a las 20,00. El programa completo puede consultarse en la web de Cine Mental saludcinemental.org.