Cientos de personas piden ante el Ministerio de Educación la reversión de los recortes y el fin de la LOMCE

8/05/2018 - 20:37

Varios centenares de personas se han manifestado este martes en Madrid, concluyendo su protesta ante la sede del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para exigir al Gobierno de Mariano Rajoy más financiación para el sistema educativo, la reversión de los recortes de los últimos años y la derogación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conocida como 'ley Wert' y aprobada por el Partido Popular en el año 2013.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Congregados a las 18 horas en el Paseo del Prado de la capital, muchos ataviados con camisetas verdes, los asistentes han acudido convocados por la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública. "Mientras el Gobierno lanza el mensaje de que la economía se recupera, la educación sigue en crisis", ha denunciado la portavoz de la Plataforma y presidenta de CEAPA, Leticia Cardenal, en declaraciones a los medios antes de la manifestación.

Según Cardenal, la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, integrada por organizaciones de madres y padres, estudiantes y sindicatos de enseñanza, "ha sido paciente con el ministro Méndez de Vigo" y ha justificado la movilización ante el "inmovilismo" del Gobierno del Partido Popular, al que reclama mayor financiación en educación, una nueva ley educativa que sustituya a la LOMCE consensuada con la comunidad educativa, así como la reversión de los recortes de los últimos años, entre otras reivindicaciones.

La convocatoria ha contado con el apoyo de formaciones políticas como PSOE, Podemos e Izquierda Unida. La portavoz socialista de Educación, Luz Martínez Seijo, y el diputado de Unidos Podemos Joan Mena, entre otros, han participado en la marcha de Madrid, la principal manifestación de las más de 30 que ha convocado la Plataforma este martes 8 de mayo en ciudades de toda España, cuya pancarta de cabecera exhibía el lema 'Ya no hay excusas. Ahora Educación Pública'.

La 'marea verde llevaba más de un año sin salir a las calles de Madrid, y este martes lo ha hecho de forma rezagada, con algo de retraso respecto al horario previsto y sin el ruido de otras ocasiones. "Obreros y estudiantes, unidos y adelante" ha sido la primera consigna que se ha escuchado por los altavoces del camión que ha encabezado la manifestación, que ha encontrado escaso eco entre los asistentes, que han marchado sin prisa rumbo al Ministerio, cuya sede ha sido saludada con una pitada. "Ministro, escucha, la pública está en lucha", han coreado después los manifestantes.

"No nos cansaremos de repetir no a la LOMCE, no vamos a parar. Ahora le toca hablar a la escuela pública", ha exclamado otra portavoz de las organizaciones convocantes tras la lectura del manifiesto, sobre un escenario improvisado en la calle Alcalá, con el que ha finalizado la protesta poco antes de las 20 horas, sin registrarse ningún incidente. Según fuentes policiales, en la marcha han participado 1.500 personas.

VOCES A FAVOR DE LA PÚBLICA

Una de las asistentes, maestra de infantil y madre de dos niños que se ha identificado como M., ha declarado a Europa Press que, como docente, está "sufriendo los recortes" y que "parece que quieren cargarse la escuela pública". " Hemos llegando a tener hasta 27 niños de tres años en una sola aula sin ningún tipo de apoyo ni profesores auxiliares porque los quitaron", ha criticado.

En esta línea, M. ha lamentado que "se está llegando a una precariedad brutal", pues en sus aulas también hay "niños de integración, con discapacidad o con parálisis cerebral" que, según ha explicado, necesitan terapeutas, profesores y estudiar con menos ratio de niños por clase. "Así no se llega a los niños y no por falta de profesionalidad de docentes sino porque es imposible", ha añadido.

Por su parte, Carlos Pérez, estudiante de la Universidad Politécnica de Madrid, ha acudido a la manifestación junto a otros estudiantes para reclamar "que no se termine la tramitación de la LEMES", la proposición de ley elaborada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para redefinir la situación y métodos educativos de las universidades públicas y privadas, así como que "se derogue" la LOMCE.

Asimismo, Pérez ha reclamado que se "paren las sentencias que permiten la segregación por sexos" en colegios e institutos, así como que se "aumente la inversión" en educación pública para que "llegue hasta el 5% del PIB". "Queremos una universidad gratuita en la que nadie tenga que verse abocado a abandonar sus estudios por no tener dinero para pagarlos", ha apostillado.

Por su parte, el presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, Camilo Jené, ha denunciado que el Pacto Educativo haya sido "un fracaso" y "un engaño" para que la LOMCE "se vaya perpetuando". Por ello, Jené ha instado a que se cuente "con toda la comunidad educativa", incluyendo madres y padres, los que, a su juicio, "no son reconocidos dentro de la comunidad". "Son nuestros hijos los que están ahí todos los días y conocemos como se está aplicando la ley. Necesitamos democracia y participación en las aulas", ha aseverado.

Esta jornada de movilizaciones ha sido cuestionada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que este martes ha negado "rotundamente" los recortes educativos que denuncian las organizaciones convocantes, según ha informado a Europa Press, y ha señalado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 dedica un 3% más que el año pasado a educación con una "cifra histórica de 1.575 millones de euros" en becas.