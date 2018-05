El jurado destaca el esfuerzo de Amref Health África para erradicar la mutilación genital femenina

El jurado encargado de otorgar el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional ha destacado el esfuerzo de la ONG Amref Health África para erradicar la mutilación genital femenina con acciones de sensibilización social y cultural.

A su juicio, esta entidad ha realizado un "esfuerzo sostenido" para dar respuesta a las necesidades de millones de personas en el continente africano "complementando la acción de los sistemas locales de salud".

El profesor e investigador especializado en los problemas de integración de África, Mbuyi Kabunda Badi, ha destacado la aportación de esta organización al desarrollo humano y social, por lo que ha esperado que a partir de este galardón "mucha gente se involucre para mejorar la situación sanitaria y educativa del continente africano".

Por otro lado, la ex presidenta de Médicos sin Fronteras, Paula Farias, ha destacado que África es un lugar con unas necesidades y unas carencias "abrumadoras" y que esta organización esta "ahí en primera línea" cubriendo carencias de los sistemas locales y de instituciones "que a veces no llegan como deberían".

Con todo, como miembro del jurado, ha destacado que la deliberación ha sido difícil porque "había candidaturas muy potentes y ha sido un debate muy intenso.

En eses sentido, el ex ministro Jospe Borrell ha afirmado que habría que haber dado este galardón "a cuatro o cinco de los candidatos". "El problema que tienen estas decisiones es que no lo puedes partir en trozos y hay muchos que lo merecen, me hubiera gustado dárselo a más", ha indicado.

Sin embargo,h a destacado que en las bases de este premio de cooperación internacional se habla de la salud y la educación "y esta organización combina las dos facetas y siempre se buscan los puntos de equilibrio".

