Teatro, danza y música para La Noche en Blanco del Museo Carmen Thyssen Málaga

9/05/2018 - 13:05

El Museo Carmen Thyssen Málaga se suma el próximo sábado 12 de mayo un año más a la celebración de la Noche en Blanco con una programación especial con teatro, danza y música, destinada a todos los públicos y vinculada a la temática elegida para esta edición de musas y creadoras, y que ha contado con la colaboración del Área de Igualdad del Ayuntamiento de la ciudad, e incluyendo además la visita gratuita a la Colección permanente y a las actuales temporales Mediterráneo. Una Arcadia reinventada. De Signac a Picasso y Gustave Doré. Un viajero por Andalucía.

MÁLAGA, 9 (EUROPA PRESS)

Las actividades previstas darán comienzo a las 20.50 horas con un texto dramatizado a cargo de la compañía malagueña 'Sibilia Teatro', que utilizará como referente la obra 'La travesura de la modelo' de Raimundo de Madrazo, que se proyectará en el Patio de Columnas del Museo acompañando a la representación, que se repetirá a las 22.00 horas y a las 00.00 horas.

La compañía está dirigida por Ceres Machado, que ha realizado más de 20 cortometrajes, videoclips para grandes discográficas como Universal Music y Wamer Music, así como publicidad para televisión, destacando la realización del vídeo de Teatro del Lazzi en el Corral de Comedia de Almagro.

Asimismo, la danza será otra de las protagonistas de la noche con la propuesta 'Danzaautora', que contempla la puesta en escena de una pieza de danza neoclásica inspirada en las mujeres como creadoras 'Producción Propia', de la mano de la bailarina malagueña Cristina Mesa.

En la actualidad, Mesa es empresaria y bailarina en activo que ha participado a lo largo de su carrera como docente, coreógrafa, creadora de espectáculos y bailarina en numerosos eventos. Se realizarán tres pases en total en el Patio de Columnas del Museo, a las 21.00 horas, 22.15 horas y 00.15 horas.

El programa de actividades organizado para la edición de este año se completa con varios conciertos de bandas de jazz de mujeres, que actuarán a las 21.20 horas y a las 00.30 horas, y en los que participarán 'Yes they Camm: Jazz Women in Málaga', nacida en el seno del Centro de Artes y Música Moderna de Málaga 'Maestro Puyana', a la que se unirá el combo femenino de jazz formado por voces solistas, piano, contrabajo y batería y la colaboración del baile swing por parte de 'Swing Monkeys'.

De igual modo, partiendo del lema para esta edición de La Noche en Blanco, 'Musas y creadoras', el grupo de Jóvenes MCTM propone la realización de una doble actividad en la que involucrarán al público mediante la grabación de un vídeo con recuerdos de personas que inspiran sus vidas, y la creación de un relato colectivo en torno a tres musas de la Colección. La actividades darán comienzo a partir de las 20.30 horas.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

La exposición temporal sobre el Mediterráneo servirá de inspiración a la celebración del Día Internacional de los Museos que se celebrará en esta ocasión el próximo domingo 13 de mayo a las 12.00 horas, y volverá a tener como protagonista a la danza.

Así, los alumnos de las disciplinas de danza contemporánea, clásica y española del Conservatorio de Danza de Málaga, bajo la dirección artística de Marina Barrientos, Eva de Alva y Ariel Romero, interpretarán una selección de pequeñas piezas coreográficas.

Además, el Museo Carmen Thyssen Málaga acogerá una jornada de puertas abiertas el próximo 18 de mayo con motivo de la celebración de la efemérides.